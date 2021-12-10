滿街狂穿北臉外套！網愣：不能接班極度乾燥 2關鍵曝光
近日受到東北季風及鋒面的影響，全台低溫不斷，早晚溫差大，不少人都已經搬出厚重衣物保暖，而說到冬天禦寒神級外套，幾年前的「Superdry（極度乾燥）」肯定大家都有所耳聞，當時路上人手一件；但如今品牌發展越來越廣，現在路上「北臉外套（The North Face）」可以說是更常見。對此，就有網友熱議兩品牌接班問題，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 06:57:37｜2021-12-10 08:42:30
原PO在PTT貼文指出「剛剛網路看了一下北臉的外套，想說路上很多人穿，應該不會太貴吧，結果不查還好，一查發現保暖外套幾乎都是一萬多元起......挖哩勒，我是不是去買UQ幾千元的外套就好了啦」。
貼文一出，網友紛紛回應「很多人都是代購的啦XD不會到一萬」、「笑死，北臉都找國外代購居多啦，不要被嚇到」、「路上看到是不是穿正牌的你都不知，很多人網購亂買一通」、「沒有人會笨到去買原價啦，很多都是找代購」。
也有不少人討論「北臉外套」接班「極度乾燥」的問題，但卻發現有2原因恐怕沒機會再現「國民制服」的景象，「現在外套選擇太多，北臉還是算高價位，不可能人人都有」、「價格比極度乾燥貴多了，普及不可能」、「北臉好看，但看功能的話我可能會選別牌」、「台灣現在完全穿不到北臉了吧....」、「中南部以下現在穿北臉熱死」、「台灣穿羽絨就很夠用了，又不是整天下雪的國家」、「台灣以後只會越來越熱....保暖衣會越來越難賣」。（編輯：張嘉哲）