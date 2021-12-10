台灣連鎖漢堡誰最強？內行點名「2霸主」驚艷：CP值之王
漢堡是相當受歡迎的速食之一，不但具有飽足感，且口感層次又相當豐富，對此就有網友好奇，台灣連鎖最強漢堡店是誰？貼文曝光後，許多老饕紛紛點名自己的愛店，其中「丹丹漢堡」及「漢堡王」被提及最多次：「丹丹才是CP值之王」、「單論漢堡的話，只有漢堡王的漢堡好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 08:54:32
該名網友昨（9）日在PTT貼文，他以「漢堡王是台灣連鎖最強漢堡吧」為題，表示漢堡王可以說是台灣現存最強的速食店，裡頭的口味眾多，令他十分喜愛，也直言：「上來八卦版討認同！對了，好像真的很多人不知道漢堡王有優惠券齁？」
貼文一出，不少網友留言，「麥當勞豬肉滿福很難輸」、「麥味登才是」、「大麥克還是很可以」、「麥當勞麥香魚蠻強的」、「樂檸也很讚啊」、「樂檸在台北活好好的」、「樂檸打趴全部」。
不過，最多人點名「丹丹漢堡」及「漢堡王」，「丹丹最強」、「丹丹真的好吃」、「你把丹丹放在哪裡」、「丹丹才是CP值之王」、「漢堡王真的讚」、「單論漢堡的話，只有漢堡王的漢堡好吃」、「209雙華堡送雞塊無敵」、「辣味華堡是所有連鎖店第一強」、「華堡火烤牛肉真的香」。（編輯：賴禹妡）