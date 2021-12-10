10元壽司一堆人不敢吃？網揭「真相」尷尬了：公開的秘密
日本料理在台灣可以說是非常多人喜愛，其中壽司就是常見的美食之一，不僅在餐廳可看到，不少夜市、菜市場也經常有販售一貫10元的壽司攤販。近日，就有網友討論「10元壽司真的非常佛心」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 08:12:48
原PO在「Dcard」貼文指出「最近去吃一間有名的10元壽司店，我點的是炙燒系列的，全部一整盒10顆只要130元，換算下來一貫壽司只要13元，比很多迴轉壽司名店都還要便宜，炙燒把生魚片的油脂逼出來，真的好美味啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「這種反而不敢吃…如果有在做生意的，用售價回推去估算租金，人事、物料成本，真的很薄利，要從哪裡省成本消費者又看不見，也只能自己去想一想了」、「我真的不敢吃10元壽司欸....」、「各種成本加起來，一個還只要13元，說真的我不敢吃」。
不過，也有不少人揭開10元壽司公開的秘密「10元壽司的份量比較小啊...而且迴轉壽司一個不也是賣20嗎，才差多少」、「我吃過一次，超級超級小，我點12個還吃不飽」、「其實根本沒比較便宜...吃過迴轉壽司外帶就知道價錢差不多」、「迴轉壽司店外帶10貫120＝＝還更便宜」、「迴轉壽司車站賣一貫不是也10~15元嗎...價格差不多好嗎」。（編輯：張嘉哲）