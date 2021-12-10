台灣最強主持人是誰？全場秒指「他」穩炸：電視轉到必看
台灣優秀的藝人不勝枚舉，不過，你覺得哪一位藝人主持的最好呢？就有網友認為「台灣最強主持人」是曾國城，基本上打開電視轉綜藝節目都能看見他，也幾乎沒有負面新聞，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 10:10:51
該名網友在PTT以「曾國城484台灣最強主持人？」為題發文，表示今年奪下金鐘主持人獎，現年53歲的曾國城，基本上打開電視轉綜藝節目都會看到他的身影，「看google稍微掃描一下，他手上現役節目至少有4檔」。
原PO接著說，他最愛曾國城跟徐乃麟搭檔主持的《天才衝衝衝》，而曾國城的名氣如此響亮，私底下似乎蠻低調的，「幾乎沒印象有什麼負面八卦新聞」，因此也讓他好奇發問「曾國城484台灣最強主持人？討論一下吧」。
貼文一出，掀起熱議，「乃哥才4」、「吳宗憲吧」、「賀一航在秀場時代才是最強的」、「邰哥屌打，有內涵多了」、「穩而已，算無聊的那種」、「主持超乾沒哏」、「都是同一個調調沒啥特色」。
不過，多數網友都認同原PO所述，「美食他很懂，控場氣氛就能維持好」、「他很適合主持美食節目」、「最『穩』」、「他蠻老梗的常常講同一句話，但我轉到又會看」、「主持沒梗但就穩定啊」。（編輯：郭佩蓉）