全聯6折百香果皺爆！他秒愣「誰會買」 內行反嗨讚極品
超市賣的水果時常有打折優惠，不少小資族很喜歡購買，近日就有一名網友表示，他在全聯看到一袋百香果雖然打6折，表皮卻又皺又難看，讓他忍不住嫌棄，不過貼文曝光後，卻不少內行人一看秒讚：「這才是最好的，最甜最香最好吃」、「這才是極品，不懂貨」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 11:43:18
該名網友8日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼文，他表示在全聯看到一袋百香果整袋打6折只要27元，沒想到裡頭的百香果外皮又皺又乾，讓他忍不住直言：「都乾成這樣了，大概要十元才有人會買了⋯」
貼文一出，不少網友留言，「這乾的太過頭了吧」、「硬要賣！這種的熟過頭了～開美肌也沒有用」、「好像沒有聽過百香果乾」、「不新鮮了吧」、「1塊錢都會覺得浪費錢」、「原來是龍眼乾啊！我還以為是百香果咧」、「我剛剛在水果行看到一顆5塊狀況還比這個好多了」。
不過，更多網友大讚，「你運氣真好」、「越醜的越甜」、「這才是極品，不懂貨」、「這才是最好的，最甜最香最好吃」、「百香果就是要吃表皮皺皺的才好吃」、「這樣濃度高，泡東西是極品」、「內行人都知道，乾的才好吃」、「有些乾的是好吃的，我之前不知道，原來裡面超甜」、「其實這樣才好吃耶！甜又多汁」、「乾的才好吃，很讚，遇到一定買下來」、「老行家都吃乾乾皺皺的外表（超甜）」、「水果攤的老闆娘教我要挑這種乾扁的外皮，裡面才會又甜又飽水耶」。（編輯：賴禹妡）