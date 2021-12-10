衣服標籤上的「三角形」是啥意思？用途曝光 網讚長知識
常常我們到服飾店購買衣服的時候，除了會看標籤上的尺寸以外，也有些特定服飾上面會有一些幾何圖形來協助辨別服飾的種類。近日，就有一名服飾業的網友分享其衣服上標籤出現的幾何圖形的代表特徵，引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 11:20:57｜2021-12-10 11:55:08
一名曾在服飾店上班的網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「先前國外有人說，衣服標籤上面出現的三角形、圓形、正方形所代表的是尺寸的大小，圓形是版型偏大、正方形是版型適中、三角形是版型偏小，但這些全部都是不正確的！」
該店員提到「其實圖案代表的是這件衣服的風格，首先圓形代表的是Woman，屬於比較成熟女的風格；正方形則是Basic，屬於偏向中性好搭配的單品居多；最後三角形則代表TRF，屬於牛仔短褲、熱褲這類，如果你是辣妹的話，找這款標籤的準沒錯」。
貼文一出，網友紛紛回應「哇！長知識了」、「真的長知識，下次會仔細看」、「沒錯，我也在服飾業大夜班工作過，要分貨理貨，圖案不是尺寸，而是分類女裝、男裝，甚至是更細的種類分法，但絕對不是尺寸就對了」、「哇！上了一課」、「好認真的講解，真的可以考慮轉做Youtuber」。（編輯：張嘉哲）