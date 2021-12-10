為何竹科人幾乎都買竹北房？「超扯原因」曝：不是開玩笑
萬物皆漲，唯獨薪水不漲，尤其「房價」節節高升，讓不少人感嘆實在「買不起」；其中，竹北房價上漲的速度更是有感，日前實價揭露，有建案最高單價達每坪62.8萬，刷新大新竹房市單坪新高價。對此，就有網友好奇「為何竹科人想買在竹北」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 11:31:06
該名網友在PTT以「為什麼竹科人會想買在竹北」為題發文，表示面對上下班會塞車的問題，仍有很多竹科人會選擇住在竹北，「大家難道不覺得交通是個問題嗎，還是有人有彈性上下班時間？請問竹北交通對竹科人不是個抗性嗎？還是因為周邊也沒好選擇」？
貼文一出，掀起熱議，「學區強、鄰居強、百貨影城高鐵機能發達」、「竹北的城市環境，放到全國也是數一數二的，早期規劃的好」、「城市規劃有差」、「幾年前竹北真的是買不起關埔的人才會去的，現在不是了」、「不是所有人都在竹科上班，外商設點都在竹科外圍」、「整個新竹就供應量不足啊，周邊也都賣光了，不要說竹北，北區二重埔竹東都有竹科人在買」。
其中，還有網友爆料，若不買在竹北，在公司會被排擠，「不買竹北在公司會被排擠，真實案例。竹科人小群體很多，沒住竹北沒話題，一堆剛畢業的新人，只看竹北，就是為了加入這個圈子，就連買在新竹，都會被同事笑和排擠，這不是開玩笑的，學長都會慫恿你去下手竹北，沒頭期就信貸，所以你看一堆gg仔工作第一年就直上竹北」。（編輯：郭佩蓉）