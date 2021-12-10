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稀飯配菜一哥是誰？「冠軍」神到沒對手：比罐頭還經典

▲稀飯加上各式配料就有百變吃法，深受民眾喜愛，肉鬆、豆腐乳、麵筋堪稱3大經典。（圖／取自「風塵萬里 旅人手札」粉專）
▲稀飯加上各式配料就有百變吃法，深受民眾喜愛，肉鬆、豆腐乳、麵筋堪稱3大經典。（圖／取自「風塵萬里 旅人手札」粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-10 13:20:37｜2021-12-10 13:43:01

吃稀飯一定要配料，而且愈多愈好。作法簡單的稀飯是台灣人最常選擇的中式早餐或宵夜，單吃無味，一定要配上多種配料，《Social Lab社群實驗室》分析近3個月內，最受網友討論的10大熱門配料，冠軍毫不意外由肉鬆出線，內行吃法激推「半稀半鬆」、「要配涼稀飯」，而其他配料如豆腐乳、麵筋、豆棗，網路聲量都緊追在後。

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▲十大稀飯配料聲量排行中，都是民眾熟悉的滋味。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲十大稀飯配料聲量排行中，都是民眾熟悉的滋味。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》統計近3個月相關討論，分析民眾心中的「最佳飯友」，日前有網友發問稀飯的最強配菜是什麼，立即引發熱議，「肉鬆」從眾多留言中脫穎而出。根據網路聲量統計，肉鬆近三個月討論則數多達5008則，遙遙領先其他食材奪冠。

網友紛紛分享最對味吃法，「半碗稀飯半碗肉鬆，完美」，還有人提醒一定要配冷稀飯吃引發共鳴，「確實比熱的還好吃」、「以前阿嬤都這樣弄超好吃」；不過也有網友持反對意見，認為肉鬆吸收了稀飯的水氣，濕掉軟軟的口感吃起來很怪。

▲網友分享「半稀半鬆」吃法，也有人認為肉鬆要配涼掉的稀飯更好吃。（示意圖／翻攝自李明川 Lee Ming Chuan臉書）
▲網友分享「半稀半鬆」吃法，也有人認為肉鬆要配涼掉的稀飯更好吃。（示意圖／翻攝自李明川 Lee Ming Chuan臉書）

罐頭類配料也被熱烈討論，位居第二名的是豆腐乳，網友激推湯汁才是精華，「豆腐乳湯汁澆飯，超級好吃」；吃起來鹹鹹甜甜的麵筋超下飯，讓人忍不住一碗接一碗，網路聲量排第三名。

紅紅甜甜的豆棗不只受到小朋友喜愛，對愛吃甜的大人來說，豆棗是稀飯最幸福的配料，擊敗其他食材登上第四名。談到醬瓜，網友心中最強品牌地位無法撼動，「當然是大茂黑瓜」、「愛之味的是市面上最脆、最好吃的」。

老派愛吃的鹹蛋愈鹹愈過癮，荷包蛋則是一定要半熟配醬油，若煎到全熟就失去靈魂；同樣進榜的玉筍熱門吃法是必加辣油，吊車尾上榜的海苔醬，不只是小朋友的最愛，還有網友透露「軍中伙食太難吃，會帶去軍中配飯」，可見民眾對於海苔醬的熱愛。

▲神祕稀飯配菜「甜甜紅紅的」，依然有不少人不知其真名叫「豆棗」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲神祕稀飯配菜「甜甜紅紅的」，依然有不少人不知其真名叫「豆棗」。（圖／翻攝自爆廢公社）

 

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