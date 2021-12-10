稀飯配菜一哥是誰？「冠軍」神到沒對手：比罐頭還經典

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》統計近3個月相關討論，分析民眾心中的「最佳飯友」，日前有網友發問稀飯的最強配菜是什麼，立即引發熱議，「肉鬆」從眾多留言中脫穎而出。根據網路聲量統計，肉鬆近三個月討論則數多達5008則，遙遙領先其他食材奪冠。
網友紛紛分享最對味吃法，「半碗稀飯半碗肉鬆，完美」，還有人提醒一定要配冷稀飯吃引發共鳴，「確實比熱的還好吃」、「以前阿嬤都這樣弄超好吃」；不過也有網友持反對意見，認為肉鬆吸收了稀飯的水氣，濕掉軟軟的口感吃起來很怪。
罐頭類配料也被熱烈討論，位居第二名的是豆腐乳，網友激推湯汁才是精華，「豆腐乳湯汁澆飯，超級好吃」；吃起來鹹鹹甜甜的麵筋超下飯，讓人忍不住一碗接一碗，網路聲量排第三名。
紅紅甜甜的豆棗不只受到小朋友喜愛，對愛吃甜的大人來說，豆棗是稀飯最幸福的配料，擊敗其他食材登上第四名。談到醬瓜，網友心中最強品牌地位無法撼動，「當然是大茂黑瓜」、「愛之味的是市面上最脆、最好吃的」。
老派愛吃的鹹蛋愈鹹愈過癮，荷包蛋則是一定要半熟配醬油，若煎到全熟就失去靈魂；同樣進榜的玉筍熱門吃法是必加辣油，吊車尾上榜的海苔醬，不只是小朋友的最愛，還有網友透露「軍中伙食太難吃，會帶去軍中配飯」，可見民眾對於海苔醬的熱愛。