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哪對「假戲真做」CP最震撼？鄉民氣炸全點名他：搶走老婆

▲邱澤、許瑋甯（右圖右）突然拋出結婚消息，喜訊震撼全台灣。（圖／當男人戀愛時FB、許瑋甯IG）
▲邱澤、許瑋甯（右圖右）突然拋出結婚消息，喜訊震撼全台灣。（圖／當男人戀愛時FB、許瑋甯IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 13:54:22

今（10）日藝人邱澤、許瑋甯突然拋出結婚消息，喜訊震撼全台灣，兩人合作的電影《當男人戀愛時》今年3月才上映，如今就傳出假戲真做，甚至走入婚姻，令不少粉絲含淚祝福，對此就有一名網友好奇問「哪些人也是演戲演到最後現實結婚的？」貼文曝光後，最多人點名「月薪嬌妻」的男女主角星野源、新垣結衣，並崩潰喊：「我老婆結衣」、「結衣真的讓我心碎」。 

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該名網友今（10）日在PTT貼文，他以「哪些人也是演戲演到最後現實結婚的？」為題，表示他看到邱澤與許瑋甯閃婚的消息，突然很好奇，有沒有哪個演員或藝人在下戲之後，真的在現實生活結婚的，「有卦？」 

▲新垣結衣（左）曾受訪談到擇偶的10項條件。（圖／月薪嬌妻Twitter）
▲許多網友對於「國民老婆」新垣結衣（左）及星野源的婚訊仍印象深刻。（圖／月薪嬌妻Twitter）
貼文一出，網友紛紛留言，「陳妍希跟陳曉也是神鵰俠侶」、「宋仲基宋慧喬啊」、「不限定男女主角的話，很多對」、「張學友羅美薇戲裡分手戲外結婚」、「小松菜奈」、「宋慧喬也是」、「愛的迫降，在一起，還沒結婚」、「玄彬孫藝真，應該明年就結了！很祝福這對」、「神鵰俠侶有兩對啊，范文芳跟陳妍希那對」、「周渝民跟喻虹淵是在痞子英雄的樣子」、「林心如跟霍建華也是吧」、「吳奇隆、劉詩詩」、「坤達應該也算吧」。 

不過，最多人點名國民老婆新垣結衣及日本男星星野源的「月薪嬌妻之戀」，「月薪嬌妻裡的男女主」、「星野源啦」、「我的結衣」、「我老婆結衣」、「新垣結衣！！」、「月薪嬌妻這對」、「別再提月薪嬌妻了」、「結衣真的讓我心碎」。（編輯：賴禹妡） 

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