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邱澤出道「曾沉寂7年」怎紅回來的？網秒點1部戲：有實力

▲邱澤2001年進演藝圈，但一開始不順孫，沉寂7年才重回螢幕，對此，就有網友好奇「邱澤怎紅回來的」，貼文一出，網友全指1部連續劇「小資女孩向前衝」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲邱澤2001年進演藝圈，但一開始不順孫，沉寂7年才重回螢幕，對此，就有網友好奇「邱澤怎紅回來的」，貼文一出，網友全指1部連續劇「小資女孩向前衝」。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-12-10 14:24:44

許瑋甯和邱澤因電影《當男人戀愛時》假戲真做，倆人今（10）日在臉書、IG宣布喜訊，讓粉絲們又驚又喜；事實上，邱澤早在2001年就進入演藝圈，但一開始並不順遂，沉寂了7年才重回螢幕，對此，就有網友好奇「邱澤怎紅回來的」，貼文一出，網友全指「這部經典連續劇」。

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該名網友在PTT以「邱澤是怎麼捧紅回來的」為題發文，表示他印象中，邱澤似乎只有出道時紅一下，後來就很少看到他出現在電視上，讓他感到很訝異，結婚消息一發，竟震驚各界，掀起熱議，「怎麼現在又搞的好像很紅一樣了」?

▲邱澤。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）
▲邱澤。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）
貼文一出，不少人紛紛點出關鍵原因，就是2011年的連續劇「小資女孩向前衝」，「小資吧！跟柯佳嬿一起搭配」、「小資女孩啊，收視率超高」、「小資秦子奇」、「年輕真的很帥，後來磨演技回來演小資，之後就是帥又有實力路線了」、「小資跟必娶」、「小資真的頂」、「小資女孩真的超好看，每個人演技都很強，捧紅超多人」。

另外，也有網友表示，「現在台灣少見的演技派」、「我覺得邱是自己本身就很低調的人，蠻喜歡他的」、「因為帥又有演技，被罵渣男也不還口，算有風度」、「演國片後演技大躍進，其它人演技還停在耍帥階段」、「越老越帥」、「專心演戲後演技變很好」。

據了解，邱澤於2001年正式出道，但因為無法適應而漸漸淡出演藝圈，直到2008年才重返螢幕，而他同年拍攝《無敵珊寶妹》，透過朗祖筠的指導，被外界認可演技進步不少，而2011年更因為演《小資女孩向前衝》的秦子奇一角，又被大眾所注意。（編輯：郭佩蓉）

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