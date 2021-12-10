傳Line大禁忌！用戶全認「這2字」超討厭：看到一律晚回
傳著網路通訊的發達，民眾改變了通訊習慣，從播打電話改成使用通訊軟體，但也衍生出了許多限定於通訊軟體的社交禁忌。近日，就有網友透露，自己非常討厭對方傳Line只打「在嗎？」卻不講重點的行為，而貼文一出，引來眾多通訊軟體用戶表達認同。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 21:34:36
根據原po於《PTT》表示，最近公司有很多新人來報到，會透過Line、Whatsapp、WeChat等，向他詢問工作問題跟緊急事情聯絡，但他發現有很多新人開頭會打「在嗎?」卻什麼事情都沒說，而原PO認為自己本身上班忙碌，還要浪費大約十秒解鎖手機、打開app查看訊息，對方卻不講重點只問「在嗎?」，是一個非常討厭的行為。
許多使用通訊軟體用戶也皆表示認同，「是，有夠沒禮貌」、「我都回：『說』 然後關掉讓他慢慢等」、「也講個要幹嘛，什麼都不說只問個在不在很恐怖」、「看到這句都已讀不回」、「收到『在嗎』，一律隔天才會回，除非是朋友」、「真的討厭，還有有空嗎」。
但也有網友表示，「不然應該要說啥」、「我都這樣欸」。也有人猜想可能是因為不熟悉彼此才會這樣開頭，避免打擾到對方，否則朋友之間不太會用這種傳訊息的方式。（編輯：鍾怡婷）