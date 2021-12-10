有夠凶！高雄3屍透天賣2600萬 網愣：這「2點」比鬼恐怖
高雄市三民區一棟透天民宅，曾在11月底時傳出3屍命案，後續經過檢方調查現場沒打鬥及破壞的痕跡，因此研判自縊輕生。而近日，該民宅在網路上貼文出售，文內更直指「是一間有故事的房子」並且開價2600萬，讓網友一看紛紛指出「2點」超恐怖。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 22:39:13
根據《爆料公社公開版》上貼出的賣房資訊，開頭明文寫上「有故事的房子」，地點位於高雄市三民區，屋齡36.7年，坪數則是56.17坪，而上面還註明了「屋主兒子、媳婦、親家母一樓輕生」，且文章中特別強調「此物件無法貸款」，並且開價2600萬元，等於買下該房需要一次付清2600萬。
而根據對比，該房屋疑似就是11月21日，高雄3屍命案的發生地點，透天民宅原為汽車材料行，而死者則是38歲的老闆和老闆娘，以及65歲的丈母娘，根據警方調查已經排除他殺，疑似因為經濟壓力才會自縊身亡。
不上網友看到該賣房貼文，紛紛指出買這間房最恐怖的2點，是過高的房價以及不能貸款「特殊物件...這價格也是特殊」、「連凶宅都要2.6kw了,什麼世道啊」、「36年屋凶宅2600萬? 我看了什麼」、「不能貸款比有鬼還恐怖好嗎？」、「重點是不能貸款」。（編輯：鍾怡婷）