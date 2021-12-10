Youtuber潛水見2腐屍！找到失蹤21年情侶 協助警方破案
21年前的情侶失蹤案終於尋獲！美國知名Youtuber塞茲（Jeremy Sides），近日在水深12英尺的河床上找到一輛廢棄老車，全開的窗戶中更有2人類殘骸，經過調查單位的對比後發現，確認是多年前失蹤案的情侶，懸宕多年的案件也在塞茲的幫助下，將2人的遺骸送回家。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 23:30:12
根據外媒《WKRN》報導，有一對青少年情侶艾琳（Erin Foster）和傑洛米（Jeremy Bechtel）在2000年4月3日，離開位於田納西州斯巴達市的派對後便從此沒了音訊，而該案的目擊者則透露，最後僅看到女方開著1998年款的龐帝克轎車，與男友一同離開派對，案件發生後當地警方持續調查多年，卻遲遲沒有任何進展。
而近日，一名退役海軍Youtuber塞茲，對於這起懸案感到好奇，並且聯繫上了負責該案的警員了解詳細情況後，便決定前往當地進行搜索，而擁有專家執照也熱愛潛水的他，最終透過高科技設備以及實際下潛，意外在水深12英尺的河床上發現失蹤案的同款車輛，並且在車內發現人類殘骸。
網紅塞茲見狀後，趕緊通報警方來現場，經過相關調查單位的努力，也將該廢棄老車吊起，對於這起事件，斯巴達市警長也大力擁抱塞茲，表達自己的感謝之意，塞茲也表示「警方從20年前，就一直在積極尋找這些孩子」，而他自己未來也將會繼續協助這類型的救援，他直言「員警非常不容易，不光工作繁多且人手稀少，這也就是為何這類型案件都需要耗費長時間才能解決。」（編輯：鍾怡婷）