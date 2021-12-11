印度神童預言又成真！12月關鍵「6事件」曝 台灣就中2項
印度神童阿南德（Abhigya Anand）一直以來對於國際情勢以及疫情走向做出預言，多次成功預測，引起國際關注；而他在10月曾警告，進入12月第2周後，世界會有戲劇性變化，全球將面臨7大災難，本月3日也再次預言，警告各國要注意疫情、地震、極端氣候和國際局勢動盪等，豈料預言又再度成真，Omicron病毒已攻陷40多國，台灣也面臨+0破功、友邦斷交等情形。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 09:48:56
阿南德在10月就曾預言，未來半年全球將面臨7大災難，其中包含新冠疫情再次擴散、極端天氣、經濟動盪、飢荒、全球供應鏈混亂、能源危機和電力短缺等，尤其是在進入12月的第二周，約是12月10號以後，世界將出現戲劇性的變化，危機將會進一步升級，一直到2022年的5月才會有所好轉。
阿南德強調，新冠肺炎疫情在12月將更大規模擴散，就連疫苗接種率高的國家也得小心疫情反撲，並點名英國、美國、新加坡和以色列。另外，他在3號也再次預言，表示除了疫情，也要特別注意因「極端氣候」導致的洪水、地震和國際局勢變化。
事實上，在進入12月第2周以前，Omicron病毒就已經攻陷40多個國家，如今更是攻陷了57國；水災部分，加拿大卑詩省洪水、印度南部班加羅爾水災；而印尼塞梅魯（Semeru）火山噴發，也使多人不幸罹難，7.5強震，烏特庫班巴省又傳大淹水，使當地民眾叫苦連天。
根據《三立新聞網》報導，進入12月第2周以後，發生了6件大事，其中包含台灣中研院女研究助理確診，+0破功、尼加拉瓜宣布與我國斷交、美國宣布外交抵制北京冬奧，五眼聯盟的所有國家（英、美、澳洲、加拿大、紐西蘭）跟進、澳洲出現Omicron亞型株、南韓確診數連日激增、WHO秘書長譚德賽強調，不管Omicron傳染力如何，也不能對疫情放鬆警戒。（編輯：郭佩蓉）
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