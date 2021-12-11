橘白貓貪玩嚇奶貓！被兇「秒鬱卒」反省 網爆笑：再玩嘛
小貓都炸毛了！奶貓剛到新環境時，對周遭狀況不甚了解，總是一驚一咋、害怕不已，這時飼主要給些時間，讓牠自己探索並找到能安心的角落。而日本的這隻大貓卻非常貪玩，在小貓神經緊繃的時期就衝出來嚇牠，有趣的是被兇後，大貓竟然馬上愣在原地反省，讓網友們看了紛紛大笑「再玩嘛！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 11:16:12
這名推主本身飼養四隻貓咪，橘白貓便是其一，平常致力於照顧寄養奶貓，待斷奶後再分送給適合並想養貓咪的飼主。而小三花便是近期最新一批的寄養奶貓。
小三花初來乍到仍在適應環境，不料推主家的橘白貓非常好客，看到小三花像看到交往多年的好友，歡快地從沙發另一側衝出來嚇牠，可想而知小貓被嚇到，立刻炸毛尖叫回應，而橘白貓似乎沒料到會是這個反應，呆愣原地幾秒後，又嘗試上前打招呼，但小貓完全不領情，仍炸成顆小球般，憤怒地瞪著大貓。
暫時得不到小三花原諒的橘白貓轉頭坐在旁邊，看起來相當鬱悶。推主將這可憐的背影上傳至網路，受到網友們熱烈的迴響「大貓太白目XD再玩啊」、「因為體型不同才那麼怕，過一陣子會習慣的！」、「希望牠們相處融洽，我有一隻不太喜歡年輕貓的老貓」、「太可愛了，小貓習慣大貓以後就會糾纏不清啦」。 （編輯：李惠婷）