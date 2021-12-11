好市多見「超髒葡萄」！媽一吃驚：又脆又甜 員工揭原因
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名女網友日前到好市多看到「很髒」的葡萄，但服務人員則稱那是「果粉」，她便買回家嘗試，豈料一吃脆又甜，貼文一出，也有內行人揭開原因了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 11:17:37
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示前幾天到好市多想補貨，看到一款美國無籽黑葡萄，讓她超傻眼「第一次看到這麼『髒』的葡萄」。
而從她貼出的照片可以看到，葡萄上面真的有一層「又灰又白的粉」，而她當下也詢問服務人員，對方也解釋「那層『灰』其實是果粉」，她當下心想，反正也沒吃過，就買來試試看，豈料回家一吃超震驚，開心在文末直呼「還好沒踩雷，皮脆、無籽、大顆又甜」。
貼文一出，掀起熱議，「看到時也怕怕，不過買回來意外的好吃，超甜又無籽」、「今天剛買，好吃又甜又脆」、「我有買，很好吃，想說葡萄遇到沙塵暴了吧」、「我也想說怎麼這麼髒，結果又脆又甜」、「這真的超好吃！皮薄又脆，甜而不膩，4天才吃完一盒，居然只有1顆爛果！今天想買找不到了」。
其中，也有內行網友解釋，「果粉薄薄的一摸就掉了，上面是有果粉沒錯，但是土也是會有啦」、「我也買了一盒！員工說採收時沙塵較大！大自然的問題、洗乾淨就好」、「上星期去買時，賣場人員說這個是沙塵，要多洗幾次」、「那天剛好有試吃，我問試吃人員說為什麼葡萄有一層土，她說因為最近美國一直下雨」、「這是果粉+沙塵，曾在澳洲採過3年葡萄的經驗跟妳分享」。（編輯：郭佩蓉）