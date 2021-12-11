COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麥當勞哪樣「兒童餐玩具」最經典？眾秒喊它：一堆人搶爆

▲有網友好奇「小時候哪一樣麥當勞兒童餐玩具最經典」，貼文一出，全場喊「它」，直呼「一堆人瘋搶」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「小時候哪一樣麥當勞兒童餐玩具最經典」，貼文一出，全場喊「它」，直呼「一堆人瘋搶」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 15:16:39

連鎖速食店「麥當勞」是許多外食族常常光顧的店家之一，也是不少人從小到大的回憶；對此，就有網友好奇「小時候哪一樣麥當勞兒童餐玩具最經典」，貼文一出，全場喊「它」，直呼「一堆人瘋搶」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「最喜歡的麥當勞兒童餐玩具？」為題發文，表示最近突然想到，以前小時候去麥當勞最期待的就是選兒童餐玩具，「撕開塑膠套的瞬間好像獲得了全世界」。

原PO接著說，一直到現在，他最有印象的玩具是「茶犬」跟「大耳狗」，連當時選玩具的畫面都還記得，因此好奇在文末發問「大家印象最深刻的兒童餐玩具是什麼呢」？

▲原PO懷念麥當勞以前推出的兒童餐玩具。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO懷念麥當勞以前推出的兒童餐玩具。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「茶犬直接買全套，最多人搶是布無嘴貓，史努比塑膠的大頭也好摸，小時候當然就漢堡神偷他們了」、「我覺得近幾年小小兵系列還不錯」、「snoopy」、「大叔小時候印中有漢堡神偷的迴力車玩具」、「可以變形的漢堡薯條可樂杯，哇好久了喔」。

▲原PO懷念麥當勞以前推出的兒童餐玩具。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO懷念麥當勞以前推出的兒童餐玩具。（圖／翻攝自PTT）
而受到最多網友提及的則是「Kitty貓玩偶」，「我記得無嘴貓玩偶吧，盛況空前」、「Kitty」、「無嘴貓玩偶我家還有兩隻還沒開封的，躺在那生灰塵」。

事實上，日前也有網友在PTT發文，表示在20年前，麥當勞有推出買套餐加價130元就可以帶一隻hello kitty回家的方案，然後當年麥當勞有推出中國風、東京風和歐洲風等的hello kitty，「突然覺得好懷念喔，有人當年有買然後還留著沒丟掉的嗎，可以拍照分享嗎？真的好懷念喔，都是青春」。

對此，也吸引一大票網友留言，「麥當勞之亂」、「老家有整套都還在，是老媽跟阿姨收集回來的XD」、「以前超愛，買整套」、「我有買過，當時是第一波Kitty之亂」、「那時候掀起一陣旋風」。（編輯：郭佩蓉）

▲麥當勞曾推出的「Kitty貓玩偶」受到最多網友提及。（圖／翻攝自PTT）
▲麥當勞曾推出的「Kitty貓玩偶」受到最多網友提及。（圖／翻攝自PTT）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀