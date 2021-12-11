麥當勞哪樣「兒童餐玩具」最經典？眾秒喊它：一堆人搶爆

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原PO接著說，一直到現在，他最有印象的玩具是「茶犬」跟「大耳狗」，連當時選玩具的畫面都還記得，因此好奇在文末發問「大家印象最深刻的兒童餐玩具是什麼呢」？
貼文一出，掀起熱議，「茶犬直接買全套，最多人搶是布無嘴貓，史努比塑膠的大頭也好摸，小時候當然就漢堡神偷他們了」、「我覺得近幾年小小兵系列還不錯」、「snoopy」、「大叔小時候印中有漢堡神偷的迴力車玩具」、「可以變形的漢堡薯條可樂杯，哇好久了喔」。
而受到最多網友提及的則是「Kitty貓玩偶」，「我記得無嘴貓玩偶吧，盛況空前」、「Kitty」、「無嘴貓玩偶我家還有兩隻還沒開封的，躺在那生灰塵」。
事實上，日前也有網友在PTT發文，表示在20年前，麥當勞有推出買套餐加價130元就可以帶一隻hello kitty回家的方案，然後當年麥當勞有推出中國風、東京風和歐洲風等的hello kitty，「突然覺得好懷念喔，有人當年有買然後還留著沒丟掉的嗎，可以拍照分享嗎？真的好懷念喔，都是青春」。
對此，也吸引一大票網友留言，「麥當勞之亂」、「老家有整套都還在，是老媽跟阿姨收集回來的XD」、「以前超愛，買整套」、「我有買過，當時是第一波Kitty之亂」、「那時候掀起一陣旋風」。（編輯：郭佩蓉）