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理工科有低薪地雷？過來人「看到這系」狂勸退：不如重考

▲理工科也有低薪地雷？過來人看到這個科系立刻勸退：「不如去重考」。（示意圖／pixabay）
▲理工科也有低薪地雷？過來人看到這個科系立刻勸退：「不如去重考」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-11 15:24:21

科系百百種，當你選擇某一系後，某種層面也決定自己未來一部份的走向。就有網友大學讀生科一路念到研究所，可在所內大多在打雜，同學們則都在搶一個4萬不到的工作，於是詢問網友，是否還有生科人願意繼續在生科領域待下去，貼文一出引發熱議。

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原PO於PTT上以「念完生科待在生科是不是好傻好天真」為題發文，說明自己一路讀生物科學念到研究所，結果在所內被當雜工使用，每天工時約10-12小時，不定期接到老闆要求緊急支援的電話。而自己辛苦所做的研究，則都被掛在老闆或教授名下，同齡人則是一群在搶月薪不到4萬的工作，「各位生科人，你們還在生科領域嗎？好險我12年前退了」。

▲原PO表示自己國高中時期是名小混混，當時學測考了57級分，只能唸私立大學，但自己一直有個「台大夢」，重考一年竟然成真了。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO詢問是否還有生科人待在此領域工作，狀況如何。（示意圖／pixabay）
網友見到此科系立即勸退，更直言「理工科裡的文組，如果還年輕建議快重考」、「不是都轉職去賣雞排，搞到生科助理用法律人ＸＤＤ？」、「生科真的科系地雷，沒看到有好下場的」、「念生科不如唸文組法商財金」。也有人提及，若未來要在生科領域發展，反而不讀生科系為好「想要待在生科領域反而不能念生科，因為會發現生科領域的領導都不是純正生科」。

不同的學科專業各有所長，仍有許多人在生物科學系中，學到穩扎穩打的實驗操作技巧，市面上也有許多公司可選做未來出路「不過看看合一跟藥華，有拿到股票的就還是頗賺啦」。 （編輯：李惠婷） 

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