星巴克耶誕限定有「貢丸」！苦主一看傻眼：還能變花枝丸
連鎖咖啡廳星巴克，每到了特殊節慶就會推出限定飲品，近期也推出了幾款「聖誕節限定」的飲品。不料，有網友滿心歡喜的購買了「耶誕鹹焦糖風味那堤」回家開封後，上層的鹹焦糖巧克力鮮奶油居然成了一顆球，外觀更狀似一顆貢丸，讓苦主傻眼表示「如果把附上的棉花糖撒上去，就變成花枝丸了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-11 20:10:27
根據原PO於《爆廢公社二館》貼文，可以看到「耶誕鹹焦糖風味那堤」商品圖，正常的上層應該是有螺旋形狀的巧克力鮮奶油，再撒上小粒的棉花糖，不料原PO買回家的飲品開封後，上層奶油卻變成一整顆灰色形狀的球體，讓她傻眼的表示「為什麼要給我一顆貢丸」，並透露已經被周遭親朋好友取笑了一輪。
實際拿到手的商品跟圖片上差異甚大，讓原PO直呼「差太多了」，且他也補充說明，「重點棉花糖是要自己DIY撒上去的，撒上去能看嗎？變花枝丸」貼文一出讓網友笑翻，「為什麼花一樣的錢，你的有送貢丸」、「為什麼花一樣的錢，你的看起來比較好吃」、「貢丸咖啡湯有創意」。
但買過相同商品的網友也表示應該是個案，「我今天也有買，可是我的跟照片長一樣啊」、「你的跟我買的怎麼差那麼多」、「是一樣的商品，但你跟我買的外觀怎麼差那麼多」、「我買的跟照片長得一模一樣耶」。（編輯：鍾怡婷）