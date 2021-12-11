年末想換工作又害怕？超準塔羅算出「近期跳槽」成功指數

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A、蛹化蝶
B、蛇之眼
C、秤子樹
D、星球船
A、蛹化蝶
跳槽成功指數20%。害怕挑戰恐懼失敗，跳槽不樂觀
選擇塔羅牌暗示，年末交接之時對你來說將會是一個「沉思反省與期待重生的階段」，這張牌寓意著在此刻，你的才華與實力，歷經了許多要轉型與調整的時刻，你人生的轉捩點即將來臨。你必須先捨棄掉陳舊包袱，才有可能在新的一年重生。但是從一無所有、邁入新生的過程是非常艱困的，有可能因為缺乏信心與決心而失敗。由於你內心的自信不足，還沒有準備好改變的運氣，所以最近你的跳槽成功指數20％。悲觀性格的你可以佩戴天然的翡翠觀音丶佛公，讓你樂觀丶有貴人相助。
B、蛇之眼
跳槽成功指數75％。是否跳槽，謹慎評估避免失敗
選擇塔羅牌暗示，年末交接之時對你來說將會是一個「謹慎判斷與憂喜參半的階段」，這張牌象徵你已經知道自己未來該如何走了，但你內心深處仍在徬徨、害怕改變。如同職場中的生態瞬息萬變，你必須無時無刻評估自己的優勢與劣勢，即使要換工作也是如此，除非你有十足的把握了，不然千萬不要輕舉妄動，以免判斷錯誤馬前失蹄，所以未來要跳槽成功指數75％，可以再謹慎的評估一下。生活千篇一律的人適合佩戴天然的紫水晶，開啟智慧靈感丶創造智慧財富。
C、秤子樹
跳槽成功指數40％。內心徬徨，還是不要輕舉妄動
這張塔羅牌暗示，年末交接之時對你來說將會是一個「矛盾徬徨與充滿危機的階段」，牌中的天秤代表著你正猶豫不決，這正是你心中力量最微弱的時刻。這寓意著在職場中，你擔心自己的才華與實力，會被忽視或是埋沒，你內心的光與熱，閃爍著就好像是天空中的星光，必須藉助他人的幫助才能有所表現。因此想要在工作領域中更上一層樓，將是困難重重。想要跳槽轉職一樣也是充滿著危機，試想一下在只有星光的夜晚攻城掠地，你有把握安全的抵達目的地嗎？還是留在原來的工作環境中吧。由於時機不對，所以跳槽成功指數40％。日常生活惱人的事太多而難以入眠，可佩戴對應頂輪的紫水晶，或將紫水晶擺放在床頭，安定情緒丶安穩入眠。
D、星球船
跳槽成功指數100％。實力堅強，跳槽輕而易舉
這張塔羅牌暗示，年末交接之時對你來說將會是一個「掌握機會與追求成功的階段」，注意看著這張牌，一艘大船航行在太陽系之中，正像徵著破繭而出，而大帆船的英姿光輝讓人無法忽略你的存在。這寓意著在此刻你的才華與實力，將被工作中的貴人發掘，甚至有可能成為帶領團隊的領導者，善用你的自信與魅力，你可以爭取到很多的合作機會的，因此最近你的跳槽成功指數100％。事業丶人生若能有貴人扶助，事半功倍丶路亨通。求人緣丶嘴要甜，天然的粉水晶，能為你帶來好緣份丶貴人緣。（編輯：鍾怡婷）
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