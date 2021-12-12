收到面試通知卻笑不出來？邀約信態度像命令 網分享解法
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，自己近期收到一間公司的面試邀約，但內容卻讓她極為不滿，貼文一出在網路上引起一陣熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 08:00:00
原PO表示，最近在人力銀行上投遞履歷，但時常接到沒有興趣的公司傳來面試邀約。她本來對這些都不在意，但某天卻收到一間公司傳來邀約訊息，但內文卻寫道：「您好：明天11:00過來面試」，雖然文末仍寫上祝福語，但原PO仍不滿：「我根本沒投你家，就算你想叫我面試，這態度？」
貼文一曝光後，隨即引來許多過來人分享經歷，「我也遇過，這種『叫狗』式的主動邀約，我11：47收到訊息，叫我當天下午15：00面試，還要準備PPT列出對公司的了解」、「我也收過這種，重點是我還沒看到訊息，他直接檢舉我面試未到，根本沒打電話過來，超級傻眼」。
不過也有網友建議，面對這種情況可選擇「婉拒」或「關閉履歷」即可，直言「如果履歷都設定開放，在哪個平台都會遇到...履歷開啟曝光度會高，但容易被打擾，如果設定關閉，就要勤勞一點投，主動多應徵有興趣的工作」、「你的履歷表是開的嗎？如果是也會碰到沒有投過的公司跟你邀約面試，因為有可能有符合對方條件，內容我覺得就見仁見智，如果覺得對方不禮貌，可以直接拒絕就好」。（編輯：陳雅雲）