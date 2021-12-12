凌晨1點才到家！單親媽見兒留下「1紙條」 萬人讀完淚崩
許多人以為女兒會比兒子貼心，但其實性別並不影響孩子的善良真誠。近日就有名單親媽媽發文，分享自己工作晚歸後看見兒子留下的字條，讓她感動到差點哭出來，直呼「誰說兒子不貼心！」貼文曝光後，網友們也大讚孩子的暖心行為。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 17:12:29
該名單親媽媽在臉書「爆廢公社」中發文，表示自己做生意，晚上10點才打烊，平常收拾完最早也要11點才能回家。通常兒子會拿著洗衣籃等她進門丟襪子，再把衣服拿去洗。
但日前因刷洗油鍋，回到家已經接近凌晨一點。一開門竟看見兒子留了一張小紙條，用稚嫩的筆跡寫著：「這張紙代替睡著的我等你。」並畫上愛心和笑臉。原PO感動到差點掉淚，痛心表示「對不起，媽咪要做生意，所以越來越沒有時間陪你們；對不起，因為太累了，所以聯絡簿我都直接簽名到月底……元旦媽咪就可以好好陪你們在家耍廢兩天了」。
貼文曝光後，引起網友熱烈回響，紛紛表示「太催淚的小紙條，也許相處的時間很有限，但你跟孩子的愛卻是緊緊相依」、「小暖男！媽媽再累也值得了」、「鼻子不由自主的酸了，好感動，這個冬季裡最溫暖的溫度了，偉大的媽媽您辛苦了」、「天啊，一句話就讓人噴淚」（實習編輯：王思琴）