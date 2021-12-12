《華燈初上》全台爆紅！網揪細節藏「真兇手」：有夠可怕
台灣懸疑劇《華燈初上》第一季上月上架之後，成功衝上Netflix台灣熱門第一，並且掀起全台劇迷熱烈討論，除了有超強卡司以外，劇情中誰是兇手的討論更是每天都有好幾則討論文，不少人都非常期待12月底的第二季上映，揭開兇手真面目。而近日，就有網友以「華燈初上兇手我知道是誰了」為題發文，直言答案就藏在戲劇中，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 14:56:56
原PO在「Dcard」貼文指出「不知道大家有沒有看到一個細節，在林心如生日那晚她許了三個願望，第三個願望我猜是要謹華死，因為林心如還說『說出來就不會實現了』，大家可以回去看那集，那個眼神真的是細思極恐，心如一定是兇手，大家等著吧！」
貼文一出，網友紛紛回應「我覺得不可能是林心如」、「可是就算你說的那個願望實現了，也不代表她就是兇手啊」、「我覺得願望推測很可能是真的，但是應該不可能是她」、「兇手感覺不只一人啦」、「看到吳慷仁說他知道兇手後很驚訝，我就開始換跟蘇媽媽沒有什麼恩怨的人開始猜測了」。
另外，也有不少人瘋猜兇手「中村先生由愛生恨吧....劇情最後的鋪陳」、「投雅雅一票，越不可能就越有可能！劇情反轉才好看」、「第二季預告看到心癢癢啊.....兇手我猜是花子」、「中村先生吧」、「我賭10元不會是林心如，但我真的猜不出來」，劇情走向讓劇迷越來越期待。（編輯：張嘉哲）