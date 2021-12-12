汽車過保堅持回原廠保養？網曝原因：以後就知 行家認了
買車最重要的事情就是後續保養及維修。新車若過了保固期，就有不少人會因為價格另擇車廠維護愛車。近日，就有一名網友發文，表示家中的車即將過保，但家人堅持回原廠保養，讓他忍不住好奇有多少人會持續在原廠保養。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 17:18:14
該網友在PTT發文表示，家裡的車再過兩個月就過保了。此前保養方式都是照單全收原廠的建議，俗稱全餐吃好吃滿，近期才開始刪掉添加劑。現在車子即將過保，原PO和家人討論是否改成家裡附近的保養廠就好，不必再回原廠；但家人卻認為原廠最有保障，資源及技術更勝外廠。原PO因此好奇，過保後有多少人還繼續回原廠？
貼文曝光後，引發網友熱議。許多留言都表示「原廠有保障，出了事至少公司大可以賠」、「懂得刪單，照手冊走，原廠沒啥不好阿」、「原廠沒那麼差，外廠不是每間都很專業，等你遇到黑店就知道，還不如回原廠」、「重點是要學會刪項目吧，原廠至少都是原廠料，較穩」。
更有內行網友指出，「以後賣車，看到保養歷史都在原廠，肯定好賣」、「純保養原廠沒比較貴，而且有完整的SOP做全面性的巡檢，外廠可不一定，有的人說便宜，搞不好連電瓶胎壓都沒幫你量，倒是未來有換設備零件是可以考慮在外廠。」（實習編輯：王思琴）