「黃金H組」不停電神話破功！眾驚：全區都掛 原因曝光
台北市文山區變電所今（12）早9點42分發生設備故障起火，導致新北市的永和、中和及台北市文山區部分用戶停電，連一向都不會受到停電影響的「黃金H組」也在內，更引發網路議論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 14:28:24｜2021-12-12 14:31:10
據台電SOP（標準作業程序），限電方式包括緊急分區輪流停電與計畫性分區輪流停電2種，緊急分區輪流停電的組別分為AB、CD、EF三組。另「輪流停電組別」的H、I、J三組，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除，因此也被部分網友譽為「黃金組別」。
今（12）日台北變電所起火事故後，就有網友在論壇PTT上好奇發文「H組的不會被限電，但像這種臨時沒通知的停電是連H組的也不會停？還是一視同仁？」
隨後也有家住H組的網友出面回應「我家萬隆H組現在停電中」、「H組又不是自設發電機，線路斷了都一樣」、「我H組有停」、「我家就H組，照停啊」；另外有人解釋「整區都掛沒在分組」、「H組只是不會被排入可預期的限電計畫，不能避免被非預期的跳電」。（編輯：潘毅）