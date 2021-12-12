大理石地板髒了怎辦？他拿「1物」開刷秒哭 內行揭真相
許多人都會在年底來一次大掃除，迎接新年新氣象。浴廁清潔則是大掃除的一大重點，但水垢清潔不易，就有人會使用酸類清潔劑刷洗。近日，就有一名網友在清潔浴廁時，使用了整瓶「檸檬酸」，但刷完後卻發現地面泛白，彷彿被刷掉一整層。他嚇得PO文求救，卻讓內行網友猛搖頭。
編輯中西/綜合報導
2021-12-12 17:15:02
該名網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》中貼出一張相片，表示自己煮了檸檬酸來清除水垢，但地板似乎直接被腐蝕，磁磚一片片泛白；照片中可見側牆沒有被「侵略」的部分，看起來就光滑平整。原PO表示自己事後用清潔劑或漂白水也沒辦法還原，無奈哭喊「麻煩好心人士建議方法救救我的地板」。
貼文一出，網友紛紛搖頭，指出磁磚才耐強酸強鹼，而原PO的浴室看起來是用大理石鋪成的，「大理石要用中性清潔劑，酸類的不行，我家也是黑色大理石跟版主家的很像，我覺得很難保養。」、「只能請大理石的專業處理了……石材怕酸跟強鹼」、「這一篇救了我。我本來也想用檸檬酸來洗我家浴室水垢，我家浴室的牆面與地板也是大理石」、「這個要磨（美容），是大理石喔！我處理過。」
文章更釣出內行人，指出大理石地板最忌「酸類清潔劑」，會腐蝕掉地板，水垢只能用菜瓜布或溫和清潔劑清洗，而拋光保養的價格落在一坪200至1000元之間。提醒民眾大掃除之前一定要查清楚正確方式，免得耗費力氣又傷了荷包。（實習編輯：王思琴）