平價麵館「徵人開43K月薪」！工程師喊比不過 網揭內幕
多數人都想要一份超高薪水的工作，但機會卻是少之又少。就有位工程師在路上發現平價麵館釋出徵才消息，開出了4萬3月薪，優渥待遇讓他相當訝異，畫面曝光也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 15:55:41
原PO在論壇Dcard上提到「我目前在某晶圓代工廠上班，是剛滿三個月的菜鳥，平常要輪各半年的日夜輪班，夜班津貼加上去，月薪才能夠破5萬元，年薪的部分大概可以到17-18個月」。
但原PO卻在竹科附近的平價麵店，發現店家徵才開出4萬3月薪，且享有三節、年終獎金，讓他驚呼「月薪竟然快要比我當工程師的月薪高了，就我觀察這間店的生意大概是普通偏好，有沒有在餐飲業的可以分享大家正職薪水都那麼高嗎？」
貼文曝光後立刻有內行人揭開內幕「通常餐飲業的正職都是沒有加班費的，你看不到的成本更多」、「我朋友就是畢業後去做餐飲正職，起薪3萬8千元，加全勤等獎金就4萬以上了，只是餐飲很吃體力活，而且下班不能準時走是常態」、「餐飲業薪水高的都滿累的，不然就是休假少」、「餐飲業新鮮人入行34000，累到不想做了，每天都常態加班」、「麵店內場的話很熱很累又很擠，每天都被燙，不好做」。（編輯：潘毅）