小倆口結婚花光積蓄！婆婆秒喊「禮金歸我」 全場搖頭了
結婚典禮雖然會是一個人生命中最耀眼的時刻，但背後所需要付出的心力與金錢代價卻十分沉重。就有位媳婦表示，婚禮結束後婆婆高喊「紅包都要算婆家的」，詳細過程也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 17:27:37
原PO在《匿名公社》上訴說委屈「結婚花了快80萬，幾乎是我跟老公的全部積蓄，辦完婚禮不誇張，存款幾乎剩下0，本來還指望能用紅包補一下虧空，但婆婆說所有紅包都要算婆家的！言下之意就是她要全拿走，但我一直以為，婚禮開銷是誰付的，紅包就該誰拿耶」。
原PO聽完也相當困惑，隨即隱諱地問婆婆「那我們辦婚禮是徹底賠本的意思嗎？然後開始存款為零的人生嗎？」沒想到後者一派輕鬆的說「沒存款就再開始存啊」。此外婆婆目前沒有經濟壓力「有2間房在收租，完全不像經濟有困難的樣子」，更讓原PO不禁崩潰「這樣是不是有點吃相太難看了呢？」
貼文曝光也立刻讓不少網友傻眼回應「如果妳老公沒反抗，這婚你也別結了，不然婚後有你受的」、「如果婆家完全沒出錢，那就太超過了」、「我都勸人去登記就好，辦婚禮只是讓小倆口苦哈哈的」、「基本上是誰的親友包的就誰收」。（編輯：潘毅）