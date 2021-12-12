冬天騎車怎麼穿才保暖？過來人激推「這2物」：絕對有感
台灣是機車王國，不僅代步方便，找停車位也便利，因此騎機車的風氣在台灣非常盛行，甚至不少家庭同時擁有好幾輛機車。不過最近天氣變冷，又開始到了機車族最痛苦的季節，騎在路上時的冷風刺骨絕對不好受，因此有一名網友詢問天氣冷時騎車該怎麼穿比較保暖，立刻吸引取許多過來人熱烈討論
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 17:59:18
原PO在《PTT-WomenTalk》板發文「冬天騎車怎麼穿比較保暖」，表示「最近天氣轉冷很有感，已經穿上發熱衣、毛衣和帽T，都把自己包得跟雪人一樣，結果上下班騎車風灌進來還是超冷」，相當苦惱的情形讓原PO想問問各位騎車族，冬天時該怎麼穿才不會冷？
貼文一出，立刻吸引許多過來人分享經驗：「外套要有分層概念，外面穿防風層，裡面再穿羽絨衣」、「最外層要防風，包一堆有洞的衣物當然冷」、「外層要防風啦，穿一堆透風的當然冷，然後有戴手套有差」、「絕對要有圍巾或圍脖」、「毛毛外套輕羽絨都沒用，真的要穿防風外套」、「要戴防風手套，手套跟袖口不可以分開」、「戴手套，防風外套的袖口要縮，如果脖子有空隙加一個圍巾」。
另外，不少網友激推冬天騎車一定穿雨衣以及戴手套：「雨衣」、「手套，脖圍，大絕是雨衣」、「最外層防風外套，沒有就穿雨衣」、「防風外套，寒流來我會改戴滑雪手套，超暖XD」、「兩件式雨衣最有用」、「戴防風手套 有戴差很多」、「手套和雨衣」、「全罩式雨衣」、「雨衣，裡面還是可以穿美美的大衣，下車雨衣脫掉就好」、「雨衣，防水手套」。（編輯：陳珮瑜）