罐罐欠很多？貓咪天生「臭臭臉」 飼主一見鍾情：我要養
不一定要長得可愛才能變網紅！過去曾經有一隻人稱「脾氣暴躁貓Grumpy Cat」的貓咪「Tard」，以天生臭臭臉賣萌走紅全世界，而現在美國也有另一隻臭臉貓正在迅速竄紅，別看牠總是一臉不滿，但其實牠的個性相當溫柔呢！
編輯中心/綜合報導
2021-12-12 22:52:26
貓咪「Sauerkraut酸菜」從小就有一對看起來相當不屑的眼神，當時飼主艾咪Amy Bender以及派翠克Patrick Bender在奧克拉荷馬州的一間收容所看見牠時，立刻對牠的臭臭臉一見鍾情，當下就決定領養牠，並且為牠創立IG與FB帳號紀錄牠的生活日常。別看酸菜看起來總是脾氣很差的模樣，其實牠是個撒嬌鬼，喜歡黏在飼主身上討抱抱與拍拍，有時還會站在奴才肩膀上「看風景」，過著相當受寵的生活。
不過酸菜雖然活得像小公主，但也有不少人發現為何牠都一直穿著衣服？飼主表示酸菜天生就比一般成貓體形嬌小，另外也有某種程度的強迫症，只要牠覺得焦慮不安時，就會狂舔毛造成身體禿毛，為了避免牠過度舔舐，飼主才會替牠穿衣服保護牠不傷害自己，卻也意外讓牠看起來更加可愛！
許多網友看了酸菜的臭臭臉都忍不住留言笑說：「臭臭臉超可愛」、「看起來很厭世，但好療癒喔」、「每天看到牠的臉，心情就會變好很多」、「好有特色的貓咪」、「到底是欠牠多少罐罐啦」現在來看一段把拔對酸菜唱歌的影片吧！（編輯：陳珮瑜）