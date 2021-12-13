騎機車「暗黑潛規則」曝！眾驚：根本盤子 車行老闆認了
台灣騎乘機車通勤的民眾非常多，也讓台灣素有「機車王國」的稱號，而機車要能正常運行，其機油的更換保養絕對少不了，一般來說都會建議以「騎1000公里要換機油」為準則，但事實真的是這樣嗎？近日，就有網友討論「1000公里就換機油，是不是都是被老闆恐嚇出來的？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 07:29:34
原PO在PTT貼文指出「有騎機車的人都聽車行說過，騎1000公里一定要換機油，否則車子會壞掉，我問過身邊很多會騎車的同事，他們真的都是1000公裡就換機油，但是我自己兩度1400公里才去換機油，結果機車也還是正常運作，根本沒有任何異狀，1000公里就換機油，是不是都是被老闆恐嚇出來的？」
貼文一出，網友紛紛回應「一千公里就換根本盤子＝＝....」、「我好幾年了，都1500~2000換差不多」、「我老婆騎三年不知道要換機油，也沒壞」、「有些車建議就寫2000KM換一次」、「不是每台車都需要1000公里換一次吧，這不是常識嗎」、「老車沒吃機油沒差啊，我都是想到才去換」、「想到才換+1，根本不需要浪費錢」。
而《NOWnews》記者也實際詢問機車行李姓老闆，他透露「其實主要確實是看車種，有些車種比較老舊型的，機油耗量沒那麼大，一般來說，機車當然多數建議1000公里要換機油，但那僅是建議，且是機車品牌的義務，當民眾騎滿一千公里後，可以牽到機車行去檢查是否機油耗盡，就不必要一直花錢更換機油。」李老闆也苦笑「而如果少說要檢查機油這步驟，多數機車行也會直接按照顧客需求，幫忙更換機油，不會提醒說這機油還很多不用換，畢竟開店還是要賺錢的麻！」（編輯：張嘉哲）