為何一堆人buffet不吃回本？眾揭「真實理由」：蠻有道理
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。但你是否有發現，身邊有越來越多親朋好友去吃buffet時，根本就已經不要求吃回本了呢？近日就有網友熱議原因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 08:36:43
原PO在PTT貼文指出「從以前的上閤屋到現在的饗食天堂，無數肥宅殺進殺出，不只是單純吃飽而已，還肩負著跟商家對賭的精神，要算一球哈根達斯冰淇淋多少、一隻螃蟹多少，絕對不拿炒飯、汽水、港點等等，但現在大家是不是都不再以吃回本的心態去吃buffet呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「老了啊...身體哪能承受你這樣吃」、「大學畢業以後沒有在運動，吃一些以後就覺得快撐爆，就不再追求吃回本」、「老了之後就不追回本了」、「有年紀了，發現吃開心比撐死重要的時候」、「吃回本多痛苦啊，拿錢處罰自己嗎」。
另外，也有人認為因為沒有經濟能力，所以吃buffet對於還未出社會工作的人來說，回本更加重要「工作之後就不拼回本了啊」、「工作以後就沒在管回本跟價格了」、「有工作開始就不用管回本了吧」、「吃回本是大學生才吃回本吧」、「跟年紀沒關係，跟收入有關係」。（編輯：張嘉哲）