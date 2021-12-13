八方雲集NO.1不是鍋貼？老饕抖出「這2樣」：內行才知道
鍋貼、水餃因為只要銅板價，是台灣民眾日常生活中的常見美食，其最著名佈店也最多的就屬八方雲集。不過，就有網友認為八方雲集的鍋貼只能算是中規中矩，不會到令人驚艷，為何還能這麼夯，結果貼文釣出內行人透露「隱藏美食」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 08:59:55
原PO在PTT貼文指出「常常看到大家都去吃八方雲集，工作的時候，同事們也很愛點，但不就是鍋貼水餃而已嗎？我自己吃過幾次，都覺得很還好.....不知道大家覺得八方雲集是好吃在哪裡？」
貼文一出，內行網友紛紛回應「酸辣麵啊....誰跟你吃鍋貼」、「以前不知道有賣麵，後來買了酸辣麵一吃驚呆」、「我覺得乾麵不錯耶」、「改天吃看看乾麵吧，麻醬麵不錯」、「我只吃招牌乾麵配它的湯」、「乾麵配酸辣湯+1」、「玉米湯、麻醬麵才是內行」。
不過，也有許多鍋貼、水餃愛好者分享自己獨門吃法「玉米濃湯加水餃，正港好吃」、「酸辣湯餃真的好吃」、「會為了喝玉米濃湯而去吃鍋貼」、「鮮蝦水餃是王道啊」、「八方的辣味鍋貼很不錯吧」、「好吃度不到突出，但方便又不雷，最愛玉米濃湯+水餃」。（編輯：張嘉哲）