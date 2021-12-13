物價漲翻「公務員地位跌落神壇」？網反揭2關鍵：還是爽
不少人畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗；不過就有網友表示，近年來物價攀升、房價高居不下，公務員的地位與薪水是不是「跌落神壇」了，貼文一出，也有人反揭2關鍵，直呼「還是很爽」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 09:09:57
該名網友在PTT以「現在公職 國營不再是人生勝利組的八卦？」為題發文，表示還記得在幾年前，公職、國營是人生勝利組的代表之一，「走路有風，親朋好友忙著介紹對象給你」。
但現如今物價房價飛漲，公務員的薪水依舊，也讓他不禁在文末直呼「公職、國營的薪水現在看來廢到笑，別人看到閃的遠遠的，大家會覺得公職、國營算時代的眼淚嗎？不再是人生勝利組了」？
貼文一出，掀起熱議，許多網友認為公務員薪水仍贏過多數人，且經濟不景氣，一堆公司都開始裁員，「不容易被裁員啦嗚嗚」、「 比上不足，比下還是打死一票窮鬼」、「比上不足比下有餘啊，難道你把他拿來跟台GG比嗎」、「依然是人生勝利組啊，大家還是擠破頭，公職以外的世界變得更鬼了你知道嗎」、「吃不飽餓不死，但工作相對單純穩定」。
還有網友表示，撇除北部，公務員在中南部仍是多數人搶著做的工作，「離開雙北還是屌打，領國家薪水一輩子餓不死的」、「國營在中南部還是很爽」、「在中南部物價低還過得去」、「在南部還是勝利，北部就PR60」、「公職國營夫妻還不至於南部買不起房好嗎」。（編輯：郭佩蓉）