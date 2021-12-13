台灣月薪5萬就算高！網愣：低薪誰害的　真相挖出尷尬了

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貼文一出，網友紛紛把矛頭指向馬英九時期「馬英九22K政策啊」、「馬當年競選廣告嘴阿扁26.7K低薪，結果自己退回22K」、「馬政府22K政策開始」、「一直都是馬英九好嗎....」、「不就馬政績22k，這麼有名怎能忘」、「22K造成定錨效應，有個垃圾價碼，後面慣老闆就開始用了」。
而事實上，網友們口中的22K政策，實際上名稱為「大專畢業生至企業職場實習方案」，當時馬英九政府時期受到金融海嘯影響，失業率飆高，因此推行該計畫，並由教育部主辦，以實習的名義提供近三年大專畢業生1年期工作機會，由政府補助企業每人每月本薪2萬2000元及勞、健保費用4190元共26190元。
但該政策雖然並無問題，但後續產生效益極大，雖然在實習生領22K的薪資已經高過當年台灣基本工資17280元，但卻遠低大專畢業生的平均薪資，而在方案實施之後，國內突然出現許多企業在聘用大專畢業生時將薪資訂在22000元，2008年5月方案實施前為24313元，2009年方案實施後則只剩下21685元，顯見方案實施及金融海嘯造成的薪資結構影響。
不過，在馬英九執政時期，也有聽見人民心聲，力拼解決低薪問題，在執政時期把最低基本工資從17280調整至20008元，最低時薪也從95元上升到120元，調幅是超前總統陳水扁時期及現任總統蔡英文時期，但即便調幅雖然為最多，但也因為22K政策成為低薪關鍵，讓網友也非常尷尬表示「原本是好意的政策...結果被企業亂搞，如果沒有當年的22K政策，現在薪水應該不會這麼慘，馬英九也算很衰」。（編輯：張嘉哲）