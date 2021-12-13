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爭鮮為何能屹立不搖？內行吐「背後真相」認了：太小看它

▲「爭鮮」在業界佔有一席之地，一盤價錢從過去到現在都是30元，從來沒有漲價過。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲「爭鮮」在業界佔有一席之地，一盤價錢從過去到現在都是30元，從來沒有漲價過。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 10:11:26

知名迴轉壽司店「爭鮮」在業界佔有一席之地，由於一盤價錢從過去到現在都是30元，從來沒有漲價過，對此就有一名網友好奇問「爭鮮為什麼可以一盤30撐到現在啊？」貼文曝光後有網友點破關鍵：「很多日本一盤100日幣也差不多吧，是其他家太貴。」 

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該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「爭鮮為什麼可以一盤30撐到現在啊？」為題，表示他有印象以來爭鮮就是一盤30元，已經10多年了，期間每每看到餐飲業漲價的消息，只有爭鮮都一直沒跟進，讓他好奇問：「為什麼爭鮮可以活到現在呢？剛剛吃味噌湯還有魚塊，也是30，真心覺得有點佛，有八卦嗎？」 

▲爭鮮迴轉壽司主打「平價」料理攻佔市場，每盤均一價 30 元，擄獲不少消費者的心，圖為點爭鮮。（示意圖／取自爭鮮臉書）
▲有網友好奇問「爭鮮為什麼可以一盤30撐到現在啊？」貼文曝光引起熱烈討論。（示意圖／取自爭鮮臉書）
貼文一出，網友紛紛留言，「一盤30都還有賺，什麼撐到現在，太小看它」、「以前還有10%服務費」、「印象是最大魚商吧，中間成本可以管控」、「你沒吃過一個新台幣10元的吧」、「因為他是大盤啊」、「全台最大規模漁業廠商不怕」、「我女兒去都拿，布丁花蛤肉鬆跟蛋，怎麼賠」。 

另外，也有網友點出關鍵，「因為其他都賣很貴」、「爭鮮比較良心」、「因為在前線已經壓縮過成本了吧」、「30一盤，根本賺翻」、「算佛心了」、「很多日本料理店都嘛跟爭鮮同一進貨源頭的，爭鮮吃兩貫鮭魚其實CP值很高」、「很多日本一盤100日幣也差不多吧，是其他家太貴」。（編輯：賴禹妡） 

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