富二代個性憨厚「單身28年」！網見手機秒懂：方法搞錯了
雖然近年來「富二代」一詞時常登上社會新聞版面，但仍有不少富家子弟低調的努力著。就有網友目睹身邊的富二代朋友，明明個性憨厚卻始終交不到女友，然而手機聊天紀錄曝光後，卻有不少人吐槽「方法搞錯了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 10:42:00
原PO在論壇Dcard上發文提到「我的好兄弟今年28歲，家住豪宅，身高一米九、家境富裕，賓士當坐騎，個性卻能保持憨厚老實，卻總是交不到女友，真心為他惋惜，他只是不會聊天…這麼好的男人真的找不到對象嗎？每次看他聊天都笑著笑著就流淚了」，原來這位富二代朋友都會藉由交友軟體來認識新異性，但不少對話就停留在開頭的「嗨」畫下尾聲。
不少網友看完後也紛紛吐槽「人生首抽就用完運氣了」、「開頭嗨就輸了，後續至少接個話題吧」、「越有錢越不需要脫單吧，不然只會被當成工具人」、「不會說話這件事本身就會很難讓人看見這個人的優點」、「至少目前沒被上面的假帳號騙錢」、「只會說嗨被打槍剛好啦」。
另外也有人認為原PO朋友應該改變方法「依你朋友的條件，應該從現實下手，而不是窩在網路、交友軟體上被當魚釣」、「出去參加（看興趣）活動，上課，多認識人自然就有機會」、「 如果有機會你們可以看看女生的交友軟體，整整一排的訊息，女生真的很難一個一個回，如果只有一個嗨、你好，真的沒辦法在眾多訊息之間脫穎而出」。（編輯：潘毅）