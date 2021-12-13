12星座「一周運勢」出爐！這位事業、貴人運旺　感情欠佳

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最近對投資理財特別感興趣。如果手邊有一筆閒錢，你一定會在年底之前到銀行走走，問問最新的匯率，或是了解一下國際投資的趨勢，因為你覺得現在物價上漲的幅度真的太快了，如果不適度理財，辛苦賺得的錢都被通膨給吃掉了。最近你的戀愛能量非常好，適合經常跟你的伴侶約會。
金牛座（12/13~12/19 包含上升星座）。
最近你的工作運很忙碌，忙碌到在辦公室要當大家的救火隊，如果同事需要人力支持的時候，往往第一個就想到你。你是一個樂於付出的人，在幫助同事的互動中，也在幫自己累積善緣和福報。越到年底，你的戀愛運其實非常不錯，如果你希望可以感情增溫更迅速，記得自己要主動一點。
雙子座（12/13~12/19 包含上升星座）。
最近有一種開運的感覺，主要是受到流年運勢的影響，你無論在事業、工作、感情、人際關係和差旅的機會都是比以往來的多，當生活有目標，人生有方向的時候，你做任何事情都是最積極主動的。最近有機會發展遠距離的戀愛關係，如果有不錯的情人，就算對方在遠方，你也要珍惜這一份緣分。
巨蟹座（12/13~12/19 包含上升星座）。
最近天氣冷，要多關心自己的關節和肌肉的問題，小心受到風寒凍僵了。如果晚上因為手腳冰冷睡不著，可以用熱水溫暖一下自己的手腳、關節，這樣對你的身體保健是有幫助的，也可以幫助你入睡。你最近的感情運非常精彩，但是慾望的關係是比較明顯的，小心你現在交往的對象，跟你之間只是肉體的關係，真正投入感情的程度還是比較少的。
獅子座（12/13~12/19 包含上升星座）。
你最近有非常好的事業機會。這個事業機會是屬於你的能力被人看見，你的才華受到大家認可，你的潛力被別人期待。在這個貴人運增強的時候，你應該要全力以赴，在事業發展上，特別容易嶄露頭角，站得一席之地。只可惜最近的愛情運不靈光，特別是婚姻中的男女，婚姻相處有很多為難之處，只能夠壓抑自己同床異夢的念頭，信守對婚姻感情的承諾。
處女座（12/13~12/19 包含上升星座）。
是修補情傷的重要時刻，如果之前跟情人，伴侶、妻子、先生，有什麼誤會的，都可以在這一周跟對方好好溝通和解。感情和解需要智慧，當然也需要時間，所以多溝通、給對方一個下台階，或許很多問題，彼此想開了，問題也就解決了。如果改不掉愛翻舊帳的個性，那麼你們之間的愛情路，只會越來越難走。
天秤座（12/13~12/19 包含上升星座）。
家人之間的愛和緣分是最難割捨的，這一周如果發生跟家人之間生離死別問題的朋友，一定會覺得非常煎熬的。因為馬上就要到聖誕節，緊接著又是跨年團圓的歡聚節日，在這個時刻如果面臨著家人之間的分離，你的內心一定非常煎熬。希望你可以多回家陪陪你的家人，因為家人的愛與溫暖，錯過了，便消失了，等到親情剩下記憶的時候，就再也來不及了。
天蠍座（12/13~12/19 包含上升星座）。
你最近求財、賺錢、想要發財的念頭總是最強烈的。如果最近有兼職的機會，建議你要把握。因為可以讓自己多一份收入，這種賺錢的感覺，金錢入袋的感覺是最真實的，也是最讓人期待的。特別是多業務的朋友，這一周可以多跟你的客戶和銷售夥伴保持密切聯絡，你們將一起發財。只不過你的愛情運、婚姻運，最近比較弱，就算是愛情長跑的朋友，也未必想要趕在年底結婚，只能說，情侶雙方對於結婚這一件事情，彼此還沒有共識。
射手座（12/13~12/19 包含上升星座）。
隨著火星進入你的天空中，你最近的能量和好運是非常強烈的，有一種啟動引擎的感覺，做任何事情都無往不利，在積極實現人生價值的時候，你最近的心情也是最愉悅的，在職場中可以展現自信與耀眼的氣質。最近想要發財的朋友，可以留意比較冷門的產業或是以女性為客戶群的商品，只要把握對的商機，你發大財的機會是比所有星座都來的高的。
魔羯座（12/13~12/19 包含上升星座）。
每次到了工作忙碌加班的時候，你就偏偏遇到感冒生病的事情。你的身體已經到了慢性疲勞的臨界點，你需要好好休息、好好睡覺，好好為身體蓄積能量。最好的辦法除了睡覺之外，就是吃得營養一點，藉由各種蔬菜、肉類、蛋白質的營養，幫助身體恢復疲勞。不要迷信偏方，因為在身體虛弱的時候亂吃、亂補，你的身體也是會受不了的。
水瓶座（12/13~12/19 包含上升星座）。
你最近的工作非常忙碌，月到年關將近的時候，你就是有忙不完的事情，除了加班之外，你甚至要到其他城市出差。在天寒地凍的十二月，旅行出差其實是一件非常辛苦的事情。希望你可以保重自己的身體。最近的戀愛運勢比較弱，你愛的對方，其實對方並不愛你，讓你處在一種，熱臉貼對方冷屁股的感覺，這樣的感情發展其實並不好受。但可惜你就是對這個人念念不忘，戀愛孽緣，正在持續發展。
雙魚座（12/13~12/19 包含上升星座）。
最近你有機會夢想成真，這是一個運勢和諧，可以幫助你實現夢想的奇蹟時刻。到了年底、歲末年終之際，你應該繼續堅持自己的夢想，在事業發展上再接再厲，因為堅持不放棄，就是實現夢想目標的先決條件。關於你的愛情，你最近遇到了一個讓你魂牽夢縈的對象。這個人可能是已婚者，或是失婚者，總之，你面對一個前所未見的戀愛對象，他的出現，讓你在感情世界中綻放出一多鮮豔多刺的綺麗玫瑰。（編輯：郭佩蓉）
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