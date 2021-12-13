買房不敢選4樓？他搖頭反曝「2樓層」千萬別碰：根本地獄
買房要注意許多眉角，包含格局、採光、周遭環境等等，近日就有網友好奇，為何大多人買房都會避開頂樓及二樓？貼文曝光後，釣出不少苦主直言：「各有優缺點吧，我住二樓，水管曾經倒灌過，未來買房不會再考慮二樓了」、「親眼目睹二樓水災，不是都市傳說」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 12:22:28
該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「，他以「為啥大家都不要頂樓二樓？」為題，表示他近期看到許多人買房都會加註不要頂樓及二樓，反而四樓比較沒人介意，因此相當好奇原因，「二樓還可以理解，頂樓是因為太貴？或是漏水機率高？」
貼文曝光後，過來人紛紛留言分享經驗，「頂樓就熱跟漏水機率高啊，不想賭人品」、「各有優缺點吧，我住二樓，水管曾經倒灌過，未來買房不會再考慮二樓了」、「親眼目睹二樓水災，不是都市傳說」、「頂樓夏天真的就是陽光直曬閃都閃不掉」、「頂樓會有電梯異音啊，電梯聲伴你一輩子」、「二樓糞管」、「4樓除了迷信外沒什麼實質危害，還比2、3樓高」。
不過，也有網友指出，「頂樓二樓還是有客群啊，頂樓不怕樓上蹦蹦跳跳，二樓剛好相反，小孩蹦蹦跳跳不怕被抗議」、「新大樓且有在維護的頂樓才是最值錢的，花公用的經費維護防水跟隔熱磚還不夠好嗎」、「老人家的觀念吧，都什麼年代了，品牌建商加上工法改善，早已不是問題」、「現在的設計都沒差了，二樓也沒轉管，頂樓上面還有一層」。（編輯：賴禹妡）