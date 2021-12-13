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瑞典人喊台灣冬天「冷到受不了」！2關鍵抖出　網全點頭

▲一位住在台灣的瑞典YouTuber表示「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，並透露原因。（示意圖／Nownews資料照）
▲一位住在台灣的瑞典YouTuber表示「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，並透露原因。（示意圖／Nownews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 13:37:56

相較於台灣的冬天，世界上有許多國家氣溫更低，甚至都是以「零下」開始計算，照理來說應該是比台灣冷，但就有一位住在台灣的瑞典YouTuber表示「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，並透露原因，也有人將影片轉到PTT上，貼文一出，掀起熱議。

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瑞典YouTuber Lukas Engström在10年前搬來台灣，並創立了「外國人介紹台灣」YouTube頻道，而他日前上傳了一部影片，名稱叫「TOP10 外國人不敢相信台灣的事情」，並提及「台灣的冬天實在是冷到凍不住」。

但因為Lukas Engström來自瑞典，而瑞典的氣溫通常都是在零下20-30度，因此當他說「我在台灣的冬天冷到受不了」時，根本沒有人相信他的話，「別誤會，我沒有怪你，因為我那時候也不相信台灣人，他們告訴我台灣冬天其實很冷」，不過到底為什麼他會覺得台灣冬天冷，他也接著曝光問題所在。

▲有一位住在台灣的瑞典YouTuber表示「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，並透露原因。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲有一位住在台灣的瑞典YouTuber表示「台灣的冬天實在是冷到凍不住」，並透露原因。（示意圖／記者葉政勳攝）
「台灣人說我來自瑞典，我在台灣怎麼會覺得冷」，他說，可是問題在於，當瑞典的戶外溫度是零下20度時，室內溫度其實是20度；但是在台灣，假如戶外10度，室內溫度也一樣在10度，「因為台灣的牆壁都很薄，讓戶外與室內沒什麼溫差。基本上無法隔絕任何東西，無論是溫度還是雜音，都無法隔絕」。

而此篇影片也被網友轉貼至PTT，直呼「台灣冬天真的很冷，連瑞典人都受不了」，掀起熱議，「加拿大朋友來台灣也說比加拿大還冷，我都以為在唬爛」、「早就說台灣比較冷」、「國外建築法規有規定建材導熱係數和建築的能源效率，也就是保溫效果，目的是不要浪費能源，牆太薄就是拿不到建照和使用許可」、「台灣濕氣重啊，日本零下我也沒覺得冷」。

另外，也有網友表示，除了Lukas提到的「房子牆壁太薄」，其實還有另一個原因，就是「台灣暖氣並不普及」，「台灣室內普遍不供暖，真的冷」、「室內沒有暖氣，濕氣又重當然冷」、「暖氣不普及吧」、「主要是沒暖氣系統吧」；但也有人表示，「牆太薄了？等夏天我看就嫌太厚==」、「以國外隔熱保暖的建築方式，不知道要吃掉多少坪數，而且夏天還得了」、「主要是暖氣，跟牆沒什麼關，國外多的是木頭房子」、「牆厚一點，到時說房價要漲5成怎麼辦」、「跟牆壁厚度無關，是人家室內有暖氣啊」。（編輯：郭佩蓉）


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