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網紅撞臉蔡壁如、羅淑蕾、林鄭月娥！粉絲全驚：回不去了

▲網紅阿翰近日扮成房東太太，卻意外撞臉前立委羅淑蕾、立委蔡壁如以及香港行政長官林鄭月娥。（圖/阿翰臉書）
▲網紅阿翰近日扮成房東太太，卻意外撞臉前立委羅淑蕾、立委蔡壁如以及香港行政長官林鄭月娥。（圖/阿翰臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 13:33:43

一人的臉怎麼能跟這麼多人相像？網紅阿翰常常拍片扮演許多角色，廣受粉絲好評，近日最新影片，阿翰把自己打扮成房東阿姨，超搞笑的模樣與台詞，完整演繹台灣房東的唬爛功力，結果該裝扮一出，不少網友發現，阿翰新造型撞臉前立委羅淑蕾、立委蔡壁如以及香港行政長官林鄭月娥，也讓阿翰親自回應，笑爆不少人。

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阿翰最新影片中，身穿紅色洋裝，搭配眼鏡，化妝搭上口紅，搭配台詞「有看過嗎？三面採光餒，很通風，很不錯」、「黃同學麻，那支嘛，剛剛我在市場吃飯，就一直給我響，就直接過來了，帶你來看房子」、「再看要不要租啦，要租再給阿姨打電話餒」經典台詞加上傳神的演出，博得粉絲喜愛。

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▲網紅阿翰近日扮成房東太太，卻意外撞臉前立委羅淑蕾、立委蔡壁如以及香港行政長官林鄭月娥。（圖/阿翰臉書）
不過，卻有網友發現阿翰的女裝造形，撞臉前立委羅淑蕾、立委蔡壁如以及香港行政長官林鄭月娥「這會不會太像蔡壁如啊....」、「只有我覺得很像羅淑蕾？」、「超像蔡壁如的，尤其笑起來」、「蔡壁如跟羅淑蕾是房東阿姨的.....親戚？」、「跟蔡壁如跟羅淑蕾是三胞胎吧」、「不只蔡壁如跟羅淑蕾阿，林鄭月娥也超像....」。

而阿翰見網友討論熱烈，也自己逗趣將蔡壁如跟羅淑蕾照片合成，在臉書表示「你說我們『姨樣不姨樣』？台灣新女團，如如珠珠蕾蕾！姨味難求，一直被說笑起來長一樣」結果貼文曝光，網友全笑翻「說是三胞胎都相信，真的太像」、「拍謝，要成團的話三個不同意喔」、「笑到爆開，你跟蔡壁如的眼鏡是買同一家？」、「是不是這樣貌就可以當房東太太，整型範本XD」。（編輯：張嘉哲）

▲香港行政長官林鄭月娥表示，香港自2003年起出現「仇視政府」等相關問題，最終導致北京中央出手處理，原因是不讓情況惡化，並導致「一國兩制」難以繼續貫徹。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲也有網友認為阿翰新造型神似香港行政長官林鄭月娥。（圖／美聯社／達志影像）
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