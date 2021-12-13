加進竹科太太群組！她「自我介紹」後遭踢出　尷尬內幕曝

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原PO透露，今年夫妻倆終於在竹北買房，跟隔壁鄰居閒聊下得知社區真的有「竹科太太團」，因為老公的工作、職位都很不錯，所以順利加入群組。沒想到原PO第一次參加線下聚餐時，就在她「自我介紹」完後，其他竹科太太開始面露尷尬，不可置信及鄙視神情表一覽無遺，「她們不相信我這種學歷可以跟優秀的先生結婚，甚至以為我在撒謊，要我拿出先生的名片證明，但我沒有隨身攜帶名片的習慣，突然打給先生我也覺得不好，聚餐就在這尷尬到不行的情況下結束了」。
回到家之後，原PO拿起手機才發現自己已經被踢出群組，不禁感慨「其實我也知道不配，那些太太每個人都穿套裝和拿名牌包，反觀我身上穿的是390的上衣和菜市場牛仔褲，連包包也是590的帆布包」，後續隔壁鄰居也傳訊向她道歉。
最後原PO也無奈地說「反正世間的眼光就是如此，不加入對我也沒差，我平凡過日子也很開心，只是她們那些話，還是讓我心裡很難受，原來在她們的眼中，我是這麼可笑」。
不少網友看完則紛紛安慰「那是一種醜陋、充滿計較跟算計的圈圈，很慶幸妳沒跟著走」、「做自己就好了！生活是過給自己看的，比較永遠比不完」、「沒在這種勢利圈生活比較自在，不用花心思在為比啥而煩心，過好自己的生活較實際」、「她們過的是面子，我們一般人過的是日子」、「別理她們，她們只是在享受她們老公的福蔭，離開她們老公的話，她們什麼也不是」。（編輯：潘毅）