丹丹漢堡新菜單曝光！網見「3樣」反降價哭了：佛心公司
丹丹漢堡是南部特定的速食店，不少北部人出遊喜歡特地去品嚐，近日丹丹漢堡宣布部分餐點價格調整，有7個套餐調漲、3個套餐調降，消息曝光後，不少網友驚呼：「有夠良心…還降價」、「很少看到會降價的」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 14:45:41
該名網友今（13）日在PTT貼文，他以「丹丹漢堡調薪，餐點調整啦」為題，表示丹丹漢堡近日宣布，自12月17日起部分餐點價格調整，7個套餐調漲、3個套餐調降，還有4個套餐不變，對此原PO也驚喊：「竟然有餐點價格是調降的耶！果然是良心企業！」
貼文一出，網友紛紛留言，「拜託觀光客別再來了，在地人都吃不到」、「丹丹就是神」、「以前在南科時很喜歡跑去吃」、「反觀台北」、「丹丹永遠滴神」、「很好啊，有漲，但是也有調薪」、「9號竟然漲了」、「我家附近那間每次人都爆多」、「玉米濃湯好喝，套餐飲料一定要換成濃湯」。
也有不少網友針對調降的消息回應，「調降！我直接買爆」、「有夠良心…還降價」、「很少看到會降價的」、「佛心公司佛心公司」、「超佛企業」、「竟然有降價的，佛心公司」、「真，佛心公司，還有降」、「有良心給推」。（編輯：賴禹妡）