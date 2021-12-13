他帶老婆吃喜酒「包3千6」！新郎不爽了 網認：乾脆別去
參加婚禮要包多少禮金，一直是多數人會遭遇的難題。有位網友聽聞「一位男方賓客帶老婆吃喜酒只包3600，結果新郎就不太高興了」，詳細過程也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 16:40:59
原PO在論壇PTT上發文提到，「這兩天很多人結婚，剛剛閒聊朋友提到，有個人帶老婆一起參加婚禮，紅包包了3600元，結果新郎好像不太高興，聽解釋是男方朋友又沒法拿餅，所以認為兩個人包3600很多了」。
詳細經過讓原PO不禁納悶「現在婚禮帶人包3600真的很少嗎？」貼文一出立刻有人回應「結婚宴客請吃飯還要怕沒回本，這麼怕幹嘛辦桌」、「真的不爽別請，都說請客了，還要人包多想拿回」、「兩個人3600正常價吧」、「紅包要回本真的很煩，不是『請客』嗎」。
但也有一派人認為「台北婚宴會館，兩個人3600飯錢都不夠，沒什麼交情吧？」、「北部3600是一人行情吧？不然乾脆別去」、「禮拜六剛去一場，我一個人去，包了3600」、「2個人3600哪裡很多？兩個人沒6000我真的不敢去」、「3600兩人北部太少了，南部流水席海鮮餐廳應該可以」、「不想主人虧錢又不想自己付的心痛，最好就是不拿帖不去或是一個人去」、「2人包3600不如不要去，雙方都不滿意」。（編輯：潘毅）