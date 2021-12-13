公司缺人衝應徵！他苦等面試0消息　真相殘酷：人資說的

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原PO事後趕緊詢問主管此事，主管也開心答應面試，甚至還向原PO拿了朋友的履歷電子檔，更表明會轉交給人資安排。但過了幾天，朋友一通面試電話都沒接到，「甚至在人力銀行網站上連已讀履歷都沒有。雖然他說目前也沒有其他工作在等，但我還是覺得對他很不好意思。」
這樣的情況，就讓原PO不滿抱怨「我真的不懂我們明明就在缺人，我甚至也透過主管直接轉交履歷了，我同學也是相關科系而且還比我多兩張證照，不懂我們人資到底在幹嘛」，最後無奈詢問「請問各位有遇過類似的狀況嗎？」
貼文曝光後，隨即引發不少網友討論，「年底了，人資很忙的好不好」、「為了省錢」、「反正你們硬撐也做得完，自然不會補」、「你們做完了不需要補人」；甚至有相同經歷的過來人分享，直言「有啊我們公司幾個部門也有缺人，超缺死不補，所以要馬就部門人很忙，忙到沒時間休假，要馬就其他部門幫忙支援」。
但也有網友提出不同看法，認為「通常公司每年年底都會規劃隔年的人力撥補成本，所以如果去年你們部門提交的人力撥補已經用完，上頭（總經理之類的）就有可能不通過不讓你們補人，不一定是人資的問題喔」、「不是啊～很多HR會將履歷設定直接轉到信箱，她看完不符合的話也不會通知更不會登104讀他履歷吧！」
甚至有行家分析，「不知道你們公司的人力需求是什麼類型，但像是半導體業，新聞也一直在說人才荒、搶不到人，他們只是忘了跟你說，他們要的是『高階人才』而不是隨便的一般人（HR親口跟我說的）」。（編輯：陳雅雲）