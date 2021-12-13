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公司缺人衝應徵！他苦等面試0消息　真相殘酷：人資說的

▲一名網友表示自己所待的部門相當缺人，前陣子邀請朋友投履歷等待面試，對方卻連一通電話通知都沒接到。對此，就有行家揭開人資心機。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名網友表示自己所待的部門相當缺人，前陣子邀請朋友投履歷等待面試，對方卻連一通電話通知都沒接到。對此，就有行家揭開人資心機。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-13 18:04:57

不少公司會於求職網站上貼出相關職缺，還會附上工作內容、薪資待遇等資訊，以此徵求適合的人才。不過，就有一名網友抱怨，指出自己所待的部門相當缺人，便邀請朋友投履歷等面試，就連主管也點頭認可，但朋友事後卻連一通電話都沒接到，讓原PO傻眼又無奈。

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一名網友於Dcard上發文，表示最近自己所在的部門工作量很大，「幾乎每天都加班，雖然有加班費，但真的蠻累的。」而近期他發現大學朋友剛好在找尋工作，而對方也是相關科系的，「就問他有沒有興趣來我公司，他也說好馬上就投履歷了，但過了兩個禮拜，我同學說完全沒有回覆。」

原PO事後趕緊詢問主管此事，主管也開心答應面試，甚至還向原PO拿了朋友的履歷電子檔，更表明會轉交給人資安排。但過了幾天，朋友一通面試電話都沒接到，「甚至在人力銀行網站上連已讀履歷都沒有。雖然他說目前也沒有其他工作在等，但我還是覺得對他很不好意思。」

這樣的情況，就讓原PO不滿抱怨「我真的不懂我們明明就在缺人，我甚至也透過主管直接轉交履歷了，我同學也是相關科系而且還比我多兩張證照，不懂我們人資到底在幹嘛」，最後無奈詢問「請問各位有遇過類似的狀況嗎？」

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友無奈詢問「明明很缺人，為何公司人資都沒動作」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光後，隨即引發不少網友討論，「年底了，人資很忙的好不好」、「為了省錢」、「反正你們硬撐也做得完，自然不會補」、「你們做完了不需要補人」；甚至有相同經歷的過來人分享，直言「有啊我們公司幾個部門也有缺人，超缺死不補，所以要馬就部門人很忙，忙到沒時間休假，要馬就其他部門幫忙支援」。

但也有網友提出不同看法，認為「通常公司每年年底都會規劃隔年的人力撥補成本，所以如果去年你們部門提交的人力撥補已經用完，上頭（總經理之類的）就有可能不通過不讓你們補人，不一定是人資的問題喔」、「不是啊～很多HR會將履歷設定直接轉到信箱，她看完不符合的話也不會通知更不會登104讀他履歷吧！」

甚至有行家分析，「不知道你們公司的人力需求是什麼類型，但像是半導體業，新聞也一直在說人才荒、搶不到人，他們只是忘了跟你說，他們要的是『高階人才』而不是隨便的一般人（HR親口跟我說的）」。（編輯：陳雅雲）

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