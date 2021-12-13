月入20萬！他想拿「5千零用錢」 老婆狠拒：有錢會作怪
夫妻婚後的生活開銷與理財方式，要如何達成平衡，一直是極大考驗。就有位人夫表示，雖然每個月收入能達到20萬，但提出想拿其中「5千當零用錢」，卻被老婆以「男人有錢就會作怪」狠狠拒絕，過程也吸引不少網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 17:52:46
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前我35歲，跟老婆結婚5年左右，有一個兒子，房貸剩150萬左右，目前有幫老婆經營了網路事業＋我上班薪水，家裡每個月收入約有15萬到20萬」。
夫妻倆平時都很省每個月除了飯錢不太會有其他花費，而對於3C著迷的原PO，有時看到心動的商品都只能忍住慾望不買，一年只會買一樣大物件，而且都會事先詢問老婆，但老婆總是拒絕，還說「你上個月才買3件49元的內褲，可不可以先緩緩，你會不會太誇張？」
最近原PO因為工作上必需用到的相機有些故障，雖然還不到完全無法使用，但仍想換一台10萬元的新相機，老婆一聽依舊拒絕。他又提出折衷方案「那我每個月拿5千元零用錢」，靠慢慢存錢再買」，老婆卻反嗆「男人有錢就會作怪」。這讓他不禁感慨「真的要省到這種狀態嗎？畢竟很努力賺錢不是就是要用嗎？」
不少人看完原PO的遭遇後紛紛回應「男人疼老婆是應該，但不要變窩囊」、「活成這樣，你到底是娶了個老婆，還是多了個祖宗回家供著？」「可憐哪，自己賺的還要被人管，結婚比沒結婚還慘」、「5000要作什麼怪，真是好慘的生活品質」、「厲害的男人不用有錢也能作怪，加油」。（編輯：潘毅）