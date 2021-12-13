超便宜！日本飯店1晚僅370元 客房「少這物」網卻全嗨了
無論是旅行還是洽公，如果無法當天回家，一定都希望能住在乾淨又交通方便的旅宿，而挑選飯店時，價格當然是考量的範圍要素之一。位在日本東京這個房市與地價均高的地段，卻有一間距離車站僅步行5分鐘的飯店，逆勢推出住一晚只要1500日幣（約台幣370元）的超佛心方案，然而入主的旅客卻需要自備「這一物」……
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 18:27:57
這間飯店就是位在東京江戶川區「パールホテル葛西（Kasai Pearl Hotels）」的商務型飯店，距離東京車站步行只要5分鐘。幾個月前該飯店推出一項特殊入住方案，入住這間「午夜單人房」，一個晚上只要1500元日幣含稅，相當於台幣370元左右，限定入住時間為晚上11點到隔天早上8點，不過仔細一看這間房間怎麼少了「床鋪」，原來這個方案在上面直接寫明「不附床鋪」，也就是說入住的房客必須自備「睡袋」！
因為實在太罕見，一名日本推特帳號@tetsu_yan的網友特別自備睡袋跑去體驗，果然一開門只見簡單桌椅、電視、小冰箱、茶具等應有盡有，就是沒有床，因此推主將睡袋鋪在地上，還表示房內有暖氣，也能使用淋浴間，唯獨睡在地板時會看見從房間門縫底下透進來的走廊光線有些刺眼，但其實整體環境是相當舒適的！
推主的PO文一出，立刻吸引許多網友討論：「至少在冬天比起露宿街頭還好」、「地毯上有床的痕跡，所以這可能是一個房間，把床拆了，改成上班族的遠距離辦公會議室」、「這可能是移動辦公空間」、「我第一次見到沒有床鋪和寢具的方案」、「說不定住在這裡比起租公寓還要便宜」、「感覺比膠囊旅館還舒服，對於喜歡便宜睡袋的人來說可能是最好的了」。（編輯：陳珮瑜）