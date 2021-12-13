表弟唸「這科系」他嚇喊讀錯了！過來人全笑：絕對吃香啊
大學就讀的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有網友透露自家表弟準備上大學，但科系曝光後，卻引發他搖頭直呼「是不是唸錯科系了？」然而，許多過來人一看反讚「吃香啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 22:12:44
原PO於PTT八卦板上發文，表示家中表弟最近準備要讀大學了，而對方就讀的是化學系，但原PO不解直呼「可是他目標居然是想去藥廠工作，而且對生物也滿喜歡的」。
原PO在內文中再三強調感覺詭異，「回家想到才發現怪怪的如果想去生技公司上班，應該要讀生物科技系吧？為什麼是讀化學？化學正常應該是去台塑傳產上班吧！他是不是唸錯科系了？」
貼文曝光後，卻引來不少內行人搖頭直言，「藥廠幾乎都化學或化工吃香」、「化學是工業之母，讀化學還可以去其他行業工作」、「時間再來一次，我一定讀化學系」、「化學化工都行好嗎」、「化學好，生物才吃香啊」。
甚至還有人透露，「我公司還真的一堆化學系的」、「你現在若要去美國找生科相關工作CS人也遠比生科吃香，基本上生科就是不可逆了」、「在外國的大藥廠有在養細胞，這種的生科比較有用，臺灣都是小分子藥物合成，或買原料藥來製作，感覺化學藥學比較有用」。（編輯：陳雅雲）