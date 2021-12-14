85°C為何能歷久不衰？全場抖「1關鍵」：現今沒有店能贏
85°C第一間門市設立在2004年，自此後從台灣迅速擴展至全球，在中國及美國也有大量分店，對此就有網友好奇，如今鮮少看到身邊好友在喝85°C，因此好奇問大家「還會去85°C消費嗎？」貼文曝光後，許多網友秒回：「蛋糕便宜，現在依然沒有店能贏」、「同價位蛋糕還是他好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 07:42:31
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「還記得85°C嗎？」為題，表示當年85°C在各地掀起一股風潮，迅速展店後增加烘焙部開啟複合式概念，直到現在都還大受歡迎，不過雖然事業版圖已擴展到美國，他身邊卻鮮少看到朋友在光顧，因此好奇問：「還會去85°C消費嗎？多久沒買過了？」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「固定禮拜三五有特價，有些人不挑嘴挑特價喝啊」、「只有嘴饞想吃蛋糕的時候會去買而已」、「太多飲料店咖啡廳了，85沒像路易莎那樣狂展店」、「臨時要幫朋友慶生買蛋糕很方便，十幾年前跟咖啡光廊互打，各種買一送一硬是把對方打死印象很深刻」、「中國美國都賺到翻了，誰理一個2000萬人口的小島國」、「臨時需要買個小蛋糕很方便」、「蛋糕便宜，現在依然沒有店能贏」。
另外，也有不少網友點出喜歡的品項，「奶蓋系列蠻好喝的」、「家裡附近的有點髒，但是會喝海鹽青茶」、「海鹽的真的好喝」、「會買即享券去買切片蛋糕，提拉米蘇還不錯吃」、「我覺得他的海鹽奶蓋很好喝」、「我會去買丹麥菠蘿麵包耶，皮脆脆的好吃」、「海鹽青茶好喝」、「海鹽青是真的不錯」、「喜歡芋頭波士頓」、「同價位蛋糕還是他好吃」。（編輯：賴禹妡）