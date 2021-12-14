三重公寓月租9千！眾見「內部裝潢」卻嚇慘：給我錢才住
雙北市的租屋行情是出了名的昂貴，要租上好房子恐怕也要上萬元，近日就有一名網友表示，三重目前有一間房子正在招租，且月租只要9000元相當划算，但屋況曝光後卻把網友嚇得臉色慘白，直呼：「怎麼不乾脆借給電影，拍鬼屋奇談」、「耳邊響起還願的主題曲了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 08:07:45
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「三重9000可以嗎？」為題，表示三重目前有一間房子正在招租中，月租9000元，只見照片中的房子整體相當舊，也並無什麼特別的裝潢，某部分牆壁甚至早以產生壁癌、壁體脫落，也因此好奇問：「頗有復古情調，如何，划算嗎？有沒有新北公寓1萬元有找的八卦？」
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「這是租給劇組拍鬼片嗎」、「這個要重新裝潢吧」、「900可以考慮」、「可以拍鬼片」、「打掉重新裝潢一下吧，這屋況太慘了」、「還願拍攝現場？」、「想租人也不修建一下」、「晚上會很熱鬧吧這樣」、「怎麼不乾脆借給電影，拍鬼屋奇談」、「耳邊響起還願的主題曲了」、「屋齡40+無誤，沒重新裝潢過5000我也不租」。
不過，也有網友認為，「講真的如果是離過橋或是捷運近的話，行情就是這樣」、「壁紙貼一貼轉租現賺」、「不要笑，真的會有人租的」、「這個空間很大的樣子，整修一下有機會一萬八左右」、「整間9000，一堆人要租吧」、「可以簽長租整理一下轉租出去有賺」、「花點小錢整理很划算，會嫌的一定是住豪宅」、「整理一下輕裝潢投資報酬率就會變高了」、「格局其實不差，舊隔間也是輕隔間，好整理」。（編輯：賴禹妡）